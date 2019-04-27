Бен Ми обещает, что "Бернли" даст бой "Манчестер Сити"

Бен Ми Защитник "Бернли" Бен Ми пообещал, что его команда даст бой "Манчестер Сити" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Терф Мур".

В минувший понедельник "бордовым" удалось сыграть вничью 2:2 на поле "Челси", а Ми был признан лучшим игроком этого матча, к надежным действиям в обороне добавив вынос с линии ворот в концовке.

Этой ничьей "Бернли" достиг знакового рубежа в 40 очков, однако команда Шона Дайча не собирается расслабляться и три заключительных матча, включая домашние против "Сити" и "Арсенала", хочет провести на высоком уровне.

"Мы стараемся усложнить жизнь каждому, кто бы ни приезжал к нам сюда, и двум этим командам определенно придется несладко. Мы предвкушаем эти матчи".

"Против таких соперников ты не можешь выйти и играть в красивый футбол, позволяя им тоже играть в красивый футбол. Вы не можете ожидать, что мы расступимся и скажем: "Вот, пожалуйста, забирайте три очка".

"Мы собираемся упорно работать, доставляя им максимум дискомфорта. Против "Сити" будет именно так", — цитирует Ми Sky Sports.


Метки Бернл, Манчестер Сити, Ми, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 454

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  1. gucuneinan 27.04.2019 17:25 # gucuneinan
    Аминь

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  2. danny949494 27.04.2019 17:14 # danny949494
    Единственная команда, которая может поставить подножку. Дальше надежд мало.

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  3. scouser2005 27.04.2019 17:11 # scouser2005
    Давайте, бордовые, дайте бой горожанкам.

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  4. electric 27.04.2019 17:09 # electric
    КОРОЛЬ!!!

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  5. gunars 27.04.2019 17:09 # gunars
    ща колбасники будут молится за него)

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