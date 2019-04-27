Бен Ми обещает, что "Бернли" даст бой "Манчестер Сити"
Защитник "Бернли" Бен Ми пообещал, что его команда даст бой "Манчестер Сити" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Терф Мур".
В минувший понедельник "бордовым" удалось сыграть вничью 2:2 на поле "Челси", а Ми был признан лучшим игроком этого матча, к надежным действиям в обороне добавив вынос с линии ворот в концовке.
Этой ничьей "Бернли" достиг знакового рубежа в 40 очков, однако команда Шона Дайча не собирается расслабляться и три заключительных матча, включая домашние против "Сити" и "Арсенала", хочет провести на высоком уровне.
"Мы стараемся усложнить жизнь каждому, кто бы ни приезжал к нам сюда, и двум этим командам определенно придется несладко. Мы предвкушаем эти матчи".
"Против таких соперников ты не можешь выйти и играть в красивый футбол, позволяя им тоже играть в красивый футбол. Вы не можете ожидать, что мы расступимся и скажем: "Вот, пожалуйста, забирайте три очка".
"Мы собираемся упорно работать, доставляя им максимум дискомфорта. Против "Сити" будет именно так", — цитирует Ми Sky Sports.
27.04.2019 17:00
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Последние комментарии:
Аминь
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Единственная команда, которая может поставить подножку. Дальше надежд мало.
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Давайте, бордовые, дайте бой горожанкам.
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КОРОЛЬ!!!
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ща колбасники будут молится за него)
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