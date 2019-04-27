Бен Ми обещает, что "Бернли" даст бой "Манчестер Сити"

Защитник "Бернли" Бен Ми пообещал, что его команда даст бой "Манчестер Сити" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Терф Мур".

В минувший понедельник "бордовым" удалось сыграть вничью 2:2 на поле "Челси", а Ми был признан лучшим игроком этого матча, к надежным действиям в обороне добавив вынос с линии ворот в концовке.



Этой ничьей "Бернли" достиг знакового рубежа в 40 очков, однако команда Шона Дайча не собирается расслабляться и три заключительных матча, включая домашние против "Сити" и "Арсенала", хочет провести на высоком уровне.



"Мы стараемся усложнить жизнь каждому, кто бы ни приезжал к нам сюда, и двум этим командам определенно придется несладко. Мы предвкушаем эти матчи".



"Против таких соперников ты не можешь выйти и играть в красивый футбол, позволяя им тоже играть в красивый футбол. Вы не можете ожидать, что мы расступимся и скажем: "Вот, пожалуйста, забирайте три очка".



"Мы собираемся упорно работать, доставляя им максимум дискомфорта. Против "Сити" будет именно так", — цитирует Ми Sky Sports.