Погба назван самым ленивым полузащитником в Премьер-Лиге
Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" был назван самым ленивым полузащитником в Премьер-Лиге — француз больше всех ходит по полю пешком.
После непродолжительного всплеска, случившегося с приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов", Погба вернулся в свою невыразительную форму.
Однако критика в адрес 26-летнего полузащитника вполне обоснованна и подкрепляется статистическими данными.
Как сообщает Daily Mail, 64 процентов всего времени, что Погба провел на поле в этом сезоне Премьер-Лиги, Поль перемещался по полю пешком. По этому соотношению он первый среди всех центральных полузащитников дивизиона.
Учитывая это, вдвойне удивительнее, что Погба вошел в символическую сборную этого сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
27.04.2019 16:00
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Последние комментарии:
Держись Поль, ты их боль...
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ему пойух на ваши отрыжки здесь, аналитеги
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Эти дауны наконец то начали использовать данные, основанные на статистике, а не хайпе в соц.сайтах
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Совсем недавно, когда уволили Особенного, скумо6ляди ему чуть ли не пятки облизывали а сейчас xyecocят.
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ГГМУЁЁЁ
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Ему бы отделили две сотки во време игры и пусть от там бананы въращивает.
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типичный переоцененный середняк, сэр его еще когда раскусил
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И при этом имеет отличную статистику голов и ассистов, если бы не ленился, был бы лучшим полузащитником в мире.
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Ленивая французская расхайпованная макака, отбывшая свой номер в сборной и выехавшая на своих партнерах к титулу чемпиона мира, да ебаный Павар сделал для сборной Франции больше на прошедшем ЧМ чем этот вылизанный гиббон. Уровень этой макаки виден невооруженным глазом вне сборной - абсолютное нежелание играть в обороне и подстраховывать партнеров по команде, постоянные обрезы и дутая стата накачанная голами с пенальти.
но фанаты муму на него молятся, ибо сами гиббоны
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гнида ебаная
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100 000 000 чёрного гавна которое ходит пешком. лигенда помойки
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Берёт пример с Ибрагимовича.
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