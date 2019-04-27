Погба назван самым ленивым полузащитником в Премьер-Лиге

Поль Погба Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" был назван самым ленивым полузащитником в Премьер-Лиге — француз больше всех ходит по полю пешком.

После непродолжительного всплеска, случившегося с приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов", Погба вернулся в свою невыразительную форму.

Однако критика в адрес 26-летнего полузащитника вполне обоснованна и подкрепляется статистическими данными.

Как сообщает Daily Mail, 64 процентов всего времени, что Погба провел на поле в этом сезоне Премьер-Лиги, Поль перемещался по полю пешком. По этому соотношению он первый среди всех центральных полузащитников дивизиона.

Учитывая это, вдвойне удивительнее, что Погба вошел в символическую сборную этого сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Статистика Поля Погба


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2223

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 27.04.2019 17:13 # scouser2005
    Держись Поль, ты их боль...

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  2. manutd-20champ 27.04.2019 17:11 # manutd-20champ
    ему пойух на ваши отрыжки здесь, аналитеги

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  3. pistolero-lfc 27.04.2019 16:50 # pistolero-lfc
    Эти дауны наконец то начали использовать данные, основанные на статистике, а не хайпе в соц.сайтах

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  4. chelsea88 27.04.2019 16:45 # chelsea88
    Совсем недавно, когда уволили Особенного, скумо6ляди ему чуть ли не пятки облизывали а сейчас xyecocят.

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  5. vasya-mu 27.04.2019 16:38 # vasya-mu
    ГГМУЁЁЁ

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  6. dulo 27.04.2019 16:33 # dulo
    Ему бы отделили две сотки во време игры и пусть от там бананы въращивает.

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  7. osivori 27.04.2019 16:27 # osivori
    типичный переоцененный середняк, сэр его еще когда раскусил

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  8. dragonishka 27.04.2019 16:16 # dragonishka
    И при этом имеет отличную статистику голов и ассистов, если бы не ленился, был бы лучшим полузащитником в мире.

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  9. beatboy 27.04.2019 16:09 # beatboy
    Ленивая французская расхайпованная макака, отбывшая свой номер в сборной и выехавшая на своих партнерах к титулу чемпиона мира, да ебаный Павар сделал для сборной Франции больше на прошедшем ЧМ чем этот вылизанный гиббон. Уровень этой макаки виден невооруженным глазом вне сборной - абсолютное нежелание играть в обороне и подстраховывать партнеров по команде, постоянные обрезы и дутая стата накачанная голами с пенальти.

    но фанаты муму на него молятся, ибо сами гиббоны

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  10. cruise877 27.04.2019 16:06 # cruise877
    гнида ебаная

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  11. frisby 27.04.2019 16:03 # frisby
    100 000 000 чёрного гавна которое ходит пешком. лигенда помойки

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  12. suddenly 27.04.2019 16:03 # suddenly
    Берёт пример с Ибрагимовича.

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