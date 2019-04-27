Погба назван самым ленивым полузащитником в Премьер-Лиге

Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" был назван самым ленивым полузащитником в Премьер-Лиге — француз больше всех ходит по полю пешком.

После непродолжительного всплеска, случившегося с приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов", Погба вернулся в свою невыразительную форму.



Однако критика в адрес 26-летнего полузащитника вполне обоснованна и подкрепляется статистическими данными.



Как сообщает Daily Mail, 64 процентов всего времени, что Погба провел на поле в этом сезоне Премьер-Лиги, Поль перемещался по полю пешком. По этому соотношению он первый среди всех центральных полузащитников дивизиона.



Учитывая это, вдвойне удивительнее, что Погба вошел в символическую сборную этого сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов.



