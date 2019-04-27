Роджерс намекнул, что "Лестер" обновит свой трансферный рекорд летом

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс признал, что его клуб может обновить свой трансферный рекорд грядущим летом.

Пока что самой дорогостоящей покупкой в истории клуба с "Кинг Пауэр" остается нападающий Ислам Слимани, за которого "лисы" заплатили "Спортингу" 28 миллионов фунтов три года назад.



Однако этот рекорд может пасть в ближайшие месяцы, благо "Лестер" уже договаривается о выкупе за 40 млн. фунтов полузащитника Юри Тилеманса, сейчас арендуемого у "Монако".



"Ты платишь за качество, и вы знаете, что каждый год цены идут только вверх. Насколько вероятно, что мы побьем свой трансферный рекорд? Мы определенно будем тратить, поэтому посмотрим".



"Наша идея в том, чтобы приглашать таланты и развивать их, однако этим талантам необходима поддержка вокруг".



"Когда ты пытаешься пригласить игроков для усиления состава, это никогда не бывает легко. Это всегда сложно, однако наши парни проделывают большую работу за кулисами. Мы на ежедневной основе ведем диалог по поводу игроков", — цитирует Роджерса The Telegraph.