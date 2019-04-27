Аудитория BBC Sport признала Ван Дейка Игроком Года

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был признан Игроком Года по версии BBC Sport.

С приближением финиша сезона наступает пора вручения всевозможных наград. Свое традиционное голосование на определение лучшего игрока Премьер-Лиги завершающейся кампании провел и медиа-гигант BBC.



Это голосование проходило на официальном веб-сайте BBC Sport, и более половины всех голосов — 56 процентов — набрал Ван Дейк, который, по слухам, в воскресенье вечером будет назван Игроком Года по версии PFA.



При этом вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг получил 26 процентов голосов, а на третьем месте расположился нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин (6 процентов), который даже не вошел в шорт-лист PFA из шести номинантов.



Отметим, что год назад читатели BBC Sport тоже признали Ван Дейка лучшим, но тогда Виргил набрал лишь 21 процент голосов, слегка опередив Стерлинга и Серхио Агуэро.



BBC Sport отмечает, что в этом голосовании приняли участие сотни тысяч посетителей портала.



