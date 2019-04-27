Аудитория BBC Sport признала Ван Дейка Игроком Года

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был признан Игроком Года по версии BBC Sport.

С приближением финиша сезона наступает пора вручения всевозможных наград. Свое традиционное голосование на определение лучшего игрока Премьер-Лиги завершающейся кампании провел и медиа-гигант BBC.

Это голосование проходило на официальном веб-сайте BBC Sport, и более половины всех голосов — 56 процентов — набрал Ван Дейк, который, по слухам, в воскресенье вечером будет назван Игроком Года по версии PFA.

При этом вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг получил 26 процентов голосов, а на третьем месте расположился нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин (6 процентов), который даже не вошел в шорт-лист PFA из шести номинантов.

Отметим, что год назад читатели BBC Sport тоже признали Ван Дейка лучшим, но тогда Виргил набрал лишь 21 процент голосов, слегка опередив Стерлинга и Серхио Агуэро.

BBC Sport отмечает, что в этом голосовании приняли участие сотни тысяч посетителей портала.

Голосование на Игрока Года читателей BBC Sport


Метки BBC, Ван Дейк, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2019 14:25

Количество просмотров Просмотров: 471

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  1. liverpool1892est 27.04.2019 15:01 # liverpool1892est
    Вождь!

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  2. silva77 27.04.2019 14:53 # silva77
    12-14 летние Глоры BBC Sport признала Ван Дейка Игроком Года

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  3. xin 27.04.2019 14:51 # xin
    Тупо овнит 1х1 всех напов АПЛочки.

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  4. chr1s8rown 27.04.2019 14:40 # chr1s8rown
    Император апл

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  5. beatboy 27.04.2019 14:33 # beatboy
    Cтерлинг обоссанный петухами петух, а за гнилое пенальти в ворота шахтера в лч и бесконечное количество нырков в апл должен вообще быть счастлив что включен список

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  6. pistolero-lfc 27.04.2019 14:32 # pistolero-lfc
    King!

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  7. electric 27.04.2019 14:26 # electric
    КОРОЛЬ!!!

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