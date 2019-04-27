Аудитория BBC Sport признала Ван Дейка Игроком Года
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был признан Игроком Года по версии BBC Sport.
С приближением финиша сезона наступает пора вручения всевозможных наград. Свое традиционное голосование на определение лучшего игрока Премьер-Лиги завершающейся кампании провел и медиа-гигант BBC.
Это голосование проходило на официальном веб-сайте BBC Sport, и более половины всех голосов — 56 процентов — набрал Ван Дейк, который, по слухам, в воскресенье вечером будет назван Игроком Года по версии PFA.
При этом вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг получил 26 процентов голосов, а на третьем месте расположился нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин (6 процентов), который даже не вошел в шорт-лист PFA из шести номинантов.
Отметим, что год назад читатели BBC Sport тоже признали Ван Дейка лучшим, но тогда Виргил набрал лишь 21 процент голосов, слегка опередив Стерлинга и Серхио Агуэро.
BBC Sport отмечает, что в этом голосовании приняли участие сотни тысяч посетителей портала.
27.04.2019 14:25
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Вождь!
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12-14 летние Глоры BBC Sport признала Ван Дейка Игроком Года
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Тупо овнит 1х1 всех напов АПЛочки.
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Император апл
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Cтерлинг обоссанный петухами петух, а за гнилое пенальти в ворота шахтера в лч и бесконечное количество нырков в апл должен вообще быть счастлив что включен список
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King!
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КОРОЛЬ!!!
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