Дайч ответил на критику по поводу стиля "Бернли"
Наставник "Бернли" Шон Дайч ответил на критику по поводу своего стиля футбола в преддверии матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
В минувший понедельник "бордовым" удалось отстоять очко на "Стэмфорд Бридж" к большому разочарованию "Челси" — 2:2.
При этом "Бернли" владел мячом только 24 процента времени, а "Челси" нанес 22 удара. Защитник "синих" Давид Луис назвал игровой стиль соперника "антифутболом".
Логично предположить, что в воскресенье "Бернли" сыграет в похожем стиле против "Сити", однако Дайч убежден, что имеет право так играть.
"Мне не нужно ничего защищать. Я здесь просто для того, что разговаривать, а не оправдываться".
"На мой взгляд, в футболе нет правильных или неправильных вещей. Идея футбола в том, чтобы пытаться побеждать. Ты можешь работать как угодно, но обязан побеждать", — цитирует Дайча Sky Sports.
27.04.2019 14:00
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шейхи всё сделают правильно
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красава, на ноль играйте, норм будет Сити по разнице мячей обойти:)
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