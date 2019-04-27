Дайч ответил на критику по поводу стиля "Бернли"

Шон Дайч Наставник "Бернли" Шон Дайч ответил на критику по поводу своего стиля футбола в преддверии матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В минувший понедельник "бордовым" удалось отстоять очко на "Стэмфорд Бридж" к большому разочарованию "Челси" — 2:2.

При этом "Бернли" владел мячом только 24 процента времени, а "Челси" нанес 22 удара. Защитник "синих" Давид Луис назвал игровой стиль соперника "антифутболом".

Логично предположить, что в воскресенье "Бернли" сыграет в похожем стиле против "Сити", однако Дайч убежден, что имеет право так играть.

"Мне не нужно ничего защищать. Я здесь просто для того, что разговаривать, а не оправдываться".

"На мой взгляд, в футболе нет правильных или неправильных вещей. Идея футбола в том, чтобы пытаться побеждать. Ты можешь работать как угодно, но обязан побеждать", — цитирует Дайча Sky Sports.


Метки Бернли, Дайч

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2019 14:00

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  1. manutd-20champ 27.04.2019 14:14 # manutd-20champ
    шейхи всё сделают правильно

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  2. alexomck 27.04.2019 14:06 # alexomck
    красава, на ноль играйте, норм будет Сити по разнице мячей обойти:)

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