Дайч ответил на критику по поводу стиля "Бернли"

Наставник "Бернли" Шон Дайч ответил на критику по поводу своего стиля футбола в преддверии матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В минувший понедельник "бордовым" удалось отстоять очко на "Стэмфорд Бридж" к большому разочарованию "Челси" — 2:2.



При этом "Бернли" владел мячом только 24 процента времени, а "Челси" нанес 22 удара. Защитник "синих" Давид Луис назвал игровой стиль соперника "антифутболом".



Логично предположить, что в воскресенье "Бернли" сыграет в похожем стиле против "Сити", однако Дайч убежден, что имеет право так играть.



"Мне не нужно ничего защищать. Я здесь просто для того, что разговаривать, а не оправдываться".



"На мой взгляд, в футболе нет правильных или неправильных вещей. Идея футбола в том, чтобы пытаться побеждать. Ты можешь работать как угодно, но обязан побеждать", — цитирует Дайча Sky Sports.