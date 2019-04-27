Клопп: "Ливерпуль" уже вписал себя в историю"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда уже вписала себя в историю, как бы ни завершился этот сезон.

Разгромив "Хаддерсфилд" со счетом 5:0, "красные" достигли рубежа в 91 очков — это их второй лучший показатель за все время выступлений в Премьер-Лиге.



Даже если "Ливерпуль" выиграет два оставшихся матча и покорит личный рекорд, этого может оказаться недостаточно для чемпионства, однако Клопп все равно будет знать, что его команда выступила выдающимся образом.



"91 — это уже безумное количество. В конце концов мы не можем сделать больше, чем выиграть эти оставшиеся матчи. Пока что мы это делаем и постараемся делать дальше".



"Почему мы должны думать, где может поскользнуться "Сити"? Если мы просто сделаем свои работу, и что-нибудь произойдет в других матчах, мы будем тут как тут. Если нет, мы все равно выложились на все 100 процентов. Это единственное, что мы можем ожидать от самих себя".



"Если мы можем набрать эти 97 очков, то давайте так и сделаем, а там посмотрим. Это все равно станет историей. Прежде мы говорили, что хотим творить историю, и мы уже сделали это".



"Эти парни выступают выдающимся образом, и это та причина, по которой мы там, где находимся, поэтому давайте продолжать. В конце мы увидим, как все сложилось", — цитирует Клоппа Sky Sports.