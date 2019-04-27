"Ювентус" заинтересован в возвращении Погба

"Ювентус" заинтересован в возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, но сперва должен найти деньги на этот трансфер.

Ранее в своей карьере Погба провел четыре сезона в Турине, пока летом 2016 не вернулся в "Юнайтед" в статусе самого дорогого футболиста мира — 89 миллионов фунтов.



За прошедшее с тех пор время Поль так и не смог стабильно заиграть на уровне, который от него ожидают. В первой половине этого сезона Погба открыто конфликтовал с Жозе Моуриньо, затем на коротко время взбодрился после назначения Оле Гуннара Сульшера, но в последние недели вернулся в свою невыразительную форму.



Как сообщает The Guardian, Погба может задуматься об уходе из "Юнайтед" по окончании сезона, особенно если "красные дьяволы" останутся без путевки в Лигу Чемпионов. Наиболее вероятным направлением для Поля считается "Реал", однако "Ювентус" не собирается оставаться в стороне.



По информации издания, "Юнайтед" оценивает 26-летнего француза в 130 миллионов евро (112.4 млн. фунтов). Чтобы осилить столь дорогостоящую покупку, чемпионами Серии А придется продать двух-трех важных игроков — вроде Миралема Пьянича и Дугласа Косты.



Погба отлично известно о заинтересованности "Ювентуса" вернуть его. Об этом руководство итальянского гранда сообщило агенту игрока Мино Райоле во время недавней встречи. Стороны договорились продолжить диалог в предстоящие месяцы.