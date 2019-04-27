"Ювентус" заинтересован в возвращении Погба

Поль Погба "Ювентус" заинтересован в возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, но сперва должен найти деньги на этот трансфер.

Ранее в своей карьере Погба провел четыре сезона в Турине, пока летом 2016 не вернулся в "Юнайтед" в статусе самого дорогого футболиста мира — 89 миллионов фунтов.

За прошедшее с тех пор время Поль так и не смог стабильно заиграть на уровне, который от него ожидают. В первой половине этого сезона Погба открыто конфликтовал с Жозе Моуриньо, затем на коротко время взбодрился после назначения Оле Гуннара Сульшера, но в последние недели вернулся в свою невыразительную форму.

Как сообщает The Guardian, Погба может задуматься об уходе из "Юнайтед" по окончании сезона, особенно если "красные дьяволы" останутся без путевки в Лигу Чемпионов. Наиболее вероятным направлением для Поля считается "Реал", однако "Ювентус" не собирается оставаться в стороне.

По информации издания, "Юнайтед" оценивает 26-летнего француза в 130 миллионов евро (112.4 млн. фунтов). Чтобы осилить столь дорогостоящую покупку, чемпионами Серии А придется продать двух-трех важных игроков — вроде Миралема Пьянича и Дугласа Косты.

Погба отлично известно о заинтересованности "Ювентуса" вернуть его. Об этом руководство итальянского гранда сообщило агенту игрока Мино Райоле во время недавней встречи. Стороны договорились продолжить диалог в предстоящие месяцы.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2019 11:00

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  1. manutd-20champ 27.04.2019 12:01 # manutd-20champ
    райола всё провернет как нужно

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  2. vmjr 27.04.2019 12:01 # vmjr
    Из Юве за 89млн это ещё понятно! Но из Юнайтед за 112,4 млн, при его форме - это вообще что?!!!!

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  3. vovandersar 27.04.2019 11:58 # vovandersar
    В обмен бы на Косту с доплатой; норм игрок. И опорника хорошего подписать. Только пойдёт ли хороший опорник в нынешний юнайтед с Оле во главе.

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  4. electric 27.04.2019 11:43 # electric
    Единственный топорь, да и тот валит. Как же хорош этот манюшка!

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  5. xin 27.04.2019 11:38 # xin
    Можно их паком с Санчесом продать.

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  6. mancunia-planet 27.04.2019 11:24 # mancunia-planet
    кто нибудь уже заберите этого верблюда!

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  7. chebrec 27.04.2019 11:15 # chebrec
    Райола опять потирает ручки с навара от новой сделки

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