"Ювентус" заинтересован в возвращении Погба
"Ювентус" заинтересован в возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, но сперва должен найти деньги на этот трансфер.
Ранее в своей карьере Погба провел четыре сезона в Турине, пока летом 2016 не вернулся в "Юнайтед" в статусе самого дорогого футболиста мира — 89 миллионов фунтов.
За прошедшее с тех пор время Поль так и не смог стабильно заиграть на уровне, который от него ожидают. В первой половине этого сезона Погба открыто конфликтовал с Жозе Моуриньо, затем на коротко время взбодрился после назначения Оле Гуннара Сульшера, но в последние недели вернулся в свою невыразительную форму.
Как сообщает The Guardian, Погба может задуматься об уходе из "Юнайтед" по окончании сезона, особенно если "красные дьяволы" останутся без путевки в Лигу Чемпионов. Наиболее вероятным направлением для Поля считается "Реал", однако "Ювентус" не собирается оставаться в стороне.
По информации издания, "Юнайтед" оценивает 26-летнего француза в 130 миллионов евро (112.4 млн. фунтов). Чтобы осилить столь дорогостоящую покупку, чемпионами Серии А придется продать двух-трех важных игроков — вроде Миралема Пьянича и Дугласа Косты.
Погба отлично известно о заинтересованности "Ювентуса" вернуть его. Об этом руководство итальянского гранда сообщило агенту игрока Мино Райоле во время недавней встречи. Стороны договорились продолжить диалог в предстоящие месяцы.
27.04.2019 11:00
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Последние комментарии:
райола всё провернет как нужно
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Из Юве за 89млн это ещё понятно! Но из Юнайтед за 112,4 млн, при его форме - это вообще что?!!!!
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В обмен бы на Косту с доплатой; норм игрок. И опорника хорошего подписать. Только пойдёт ли хороший опорник в нынешний юнайтед с Оле во главе.
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Единственный топорь, да и тот валит. Как же хорош этот манюшка!
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Можно их паком с Санчесом продать.
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кто нибудь уже заберите этого верблюда!
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Райола опять потирает ручки с навара от новой сделки
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