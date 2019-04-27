"Интер" готов приютить Алексиса Санчеса
"Интер" готов прервать кошмар Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед", если чилийский нападающий согласится пойти на значительное понижение зарплаты.
Санчес превратился в настоящую обузу для клуба с "Олд Траффорд", перебравшись сюда из "Арсенала" в январе 2018. Зарплата Алексиса в размере около 500 тысяч фунтов в неделю не только не соответствует игре чилийца, но также является помехой для клуба к продлению контрактов с другими игроками.
Санчес едва ли чувствует себя счастливым, несмотря на те огромные деньги, которые он зарабатывает. Расставание экс-игрока "Барселоны" с "Юнайтед" грядущим летом может быть в интересах обеих сторон.
Однако проблема в том, что из-за своего возраста — Санчесу уже 30 — а также из-за затяжного спада, высокой стоимости и завышенных аппетитов по зарплате Алексис не вызывает интереса со стороны топ-клубов Европы.
Одним из немногих клубов, которые не только заинтересованы в Санчесе, но и могут его себе позволить, является "Интер", сообщает The Independent. Однако ради возвращения в Серию А, где ему довелось поиграть за "Удинезе", Алексису придется согласиться на значительное понижение зарплаты.
В данный момент лагерь Санчеса раздумывает над тем, есть ли смысл для Алексиса ущемлять себя в финансах ради возможности реабилитировать свою карьеру.
The Independent добавляет, что "Интер" также заинтересован в одноклубнике Санчеса Антонио Валенсии, который грядущим летом станет свободным агентом.
27.04.2019 10:00
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Не уйдёт он никуда с такого контракта.
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Хер бы я куда ушел от такой кормушки. Кто скажет, что ушел бы - просто пистабол)))
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Продать перца в Китай
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С децтва за Интер
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Им куколда Икарди мало?
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Вряд ли кто-то и половину нынешней зп ему предложит, так что, скорее всего, останется лавку греть да разваливать политику МЮ в отношении зарплат.
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И зачем санчоусу от зарплаты отказатся .
Прошло всего год от 5 летнего контракта
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И зачем они старперов собирают
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