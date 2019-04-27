"Интер" готов приютить Алексиса Санчеса

Алексис Санчес "Интер" готов прервать кошмар Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед", если чилийский нападающий согласится пойти на значительное понижение зарплаты.

Санчес превратился в настоящую обузу для клуба с "Олд Траффорд", перебравшись сюда из "Арсенала" в январе 2018. Зарплата Алексиса в размере около 500 тысяч фунтов в неделю не только не соответствует игре чилийца, но также является помехой для клуба к продлению контрактов с другими игроками.

Санчес едва ли чувствует себя счастливым, несмотря на те огромные деньги, которые он зарабатывает. Расставание экс-игрока "Барселоны" с "Юнайтед" грядущим летом может быть в интересах обеих сторон.

Однако проблема в том, что из-за своего возраста — Санчесу уже 30 — а также из-за затяжного спада, высокой стоимости и завышенных аппетитов по зарплате Алексис не вызывает интереса со стороны топ-клубов Европы.

Одним из немногих клубов, которые не только заинтересованы в Санчесе, но и могут его себе позволить, является "Интер", сообщает The Independent. Однако ради возвращения в Серию А, где ему довелось поиграть за "Удинезе", Алексису придется согласиться на значительное понижение зарплаты.

В данный момент лагерь Санчеса раздумывает над тем, есть ли смысл для Алексиса ущемлять себя в финансах ради возможности реабилитировать свою карьеру.

The Independent добавляет, что "Интер" также заинтересован в одноклубнике Санчеса Антонио Валенсии, который грядущим летом станет свободным агентом.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1513

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ofori-twumasi 27.04.2019 12:02 # ofori-twumasi
    Не уйдёт он никуда с такого контракта.

    (ответить)

  2. radik86radik 27.04.2019 11:30 # radik86radik
    Хер бы я куда ушел от такой кормушки. Кто скажет, что ушел бы - просто пистабол)))

    (ответить)

  3. liverpool888 27.04.2019 11:15 # liverpool888
    Продать перца в Китай

    (ответить)

  4. mancunia-planet 27.04.2019 10:45 # mancunia-planet
    С децтва за Интер

    (ответить)

  5. xin 27.04.2019 10:44 # xin
    Им куколда Икарди мало?

    (ответить)

  6. lampard78 27.04.2019 10:29 # lampard78
    Вряд ли кто-то и половину нынешней зп ему предложит, так что, скорее всего, останется лавку греть да разваливать политику МЮ в отношении зарплат.

    (ответить)

  7. chr1s8rown 27.04.2019 10:17 # chr1s8rown
    И зачем санчоусу от зарплаты отказатся .
    Прошло всего год от 5 летнего контракта

    (ответить)

  8. chebrec 27.04.2019 10:03 # chebrec
    И зачем они старперов собирают

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: