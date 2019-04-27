"Интер" готов приютить Алексиса Санчеса

"Интер" готов прервать кошмар Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед", если чилийский нападающий согласится пойти на значительное понижение зарплаты.

Санчес превратился в настоящую обузу для клуба с "Олд Траффорд", перебравшись сюда из "Арсенала" в январе 2018. Зарплата Алексиса в размере около 500 тысяч фунтов в неделю не только не соответствует игре чилийца, но также является помехой для клуба к продлению контрактов с другими игроками.



Санчес едва ли чувствует себя счастливым, несмотря на те огромные деньги, которые он зарабатывает. Расставание экс-игрока "Барселоны" с "Юнайтед" грядущим летом может быть в интересах обеих сторон.



Однако проблема в том, что из-за своего возраста — Санчесу уже 30 — а также из-за затяжного спада, высокой стоимости и завышенных аппетитов по зарплате Алексис не вызывает интереса со стороны топ-клубов Европы.



Одним из немногих клубов, которые не только заинтересованы в Санчесе, но и могут его себе позволить, является "Интер", сообщает The Independent. Однако ради возвращения в Серию А, где ему довелось поиграть за "Удинезе", Алексису придется согласиться на значительное понижение зарплаты.



В данный момент лагерь Санчеса раздумывает над тем, есть ли смысл для Алексиса ущемлять себя в финансах ради возможности реабилитировать свою карьеру.



The Independent добавляет, что "Интер" также заинтересован в одноклубнике Санчеса Антонио Валенсии, который грядущим летом станет свободным агентом.