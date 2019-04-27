36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 27 апреля шестью поединками продолжится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция



Маурисио Почеттино уже успел пожаловаться, что "Аякс" не играет в этот уикенд перед первым полуфинальным матчем Лиги Чемпионов в ближайший вторник. Естественно, это будет на уме и у игроков "Тоттенхэма", однако положение "шпор" в Премьер-Лиге все еще достаточно шатко, чтобы они спустя рукава сыграли с "Вест Хэмом". Кроме того, это дерби и дерби на новом стадионе, где пока "Тоттенхэм" одержал четыре победы из четырех возможных без единого пропущенного мяча. "Молотобойцы" набрали только одно очко в восьми последних выездных поединках и едва ли смогут финишировать в верхней половине таблицы, если резко не прибавят перед финишем. Это будет третья встреча этих соперников в нынешнем сезоне, обе предыдущих "шпоры" выиграли.



"Тоттенхэм" надеется, что свои небольшие болячки успеют залечить Данни Роуз и Деле Алли. Серж Орье, Харри Уинкс, Мусса Сиссоко, Эрик Ламела и Харри Кейн травмированы.



"Вест Хэму" предстоит оценить состояние Аарона Крессуэлла, Мануэля Лансини и Хавьера Эрнандеса. Самир Насри вне игры.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЭВЕРТОН 17:00



В прошлый уикенд "Кристал Пэлас" преподнес сенсацию, вернувшись с победой от "Арсенала". "Орлы" уже обезопасили себя от вылета и теперь могут замахнуться на свой рекорд по количеству очков за все время выступлений в Премьер-Лиге — 48. "Эвертон" в последнее время выглядит очень прилично, если не считать поражение в гостях у "Фулхэма". "Ириски" одержали четыре победы в пяти последних матчах чемпионата — как и в 17 предыдущих. "Эвертон" не проигрывает "Пэлас" уже восемь встреч кряду – с домашнего поражения 2:3 в сентябре 2014.



Защитник "Пэлас" Пап Суаре угодил с небольшой травмой в лазарет, где ему составят компанию Джеймс Томкинс, Мамаду Сако и Джеффри Шлюпп.



Нападающий "Эвертона" Ришарлисон находится под вопросом из-за ушиба ребер, полученного против "Манчестер Юнайтед". Люка Динь и Йерри Мина снова в строю. Андре Гомеш все еще дисквалифицирован.



ФУЛХЭМ — КАРДИФФ 17:00



"Фулхэм" уже достаточно давно знает, что следующий сезон начнет в Чемпионшипе. Это позволило команде Скотта Паркера сбросить оковы и одержать две победы подряд. А вот "Кардифф" пока раскрепоститься не может и отчаянно нуждается в очках, пытаясь нагнать буксующий "Брайтон". "Ласточки" выиграли все три встречи с "дачниками" в рамках Премьер-Лиги, включая 4:2 дома ранее в этом сезоне.



Свой первый с декабря матч может сыграть защитник "Фулхэма" Алфи Моусон, наконец, залечивший колено. Том Кэрни снова в строю, пропустив матч в прошлый уикенд из-за рождения ребенка — по этой же самой причине, возможно, будет отсутствовать Андре Шюррле на сей раз.



В прошлый уикенд полузащитник "Кардиффа" Джо Роллс получил надрыв задней поверхности бедра и в остатке сезона уже не сыграет. У Харри Артера некоторые проблемы с икроножной мышцей.



САУТГЕМПТОН — БОРНМУТ 17:00



"Саутгемптон" сможет продлить прописку в Премьер-Лиге, если проведет свой матч лучше, чем "Кардифф" — свой. В любом случае главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль может быть доволен собой, ведь когда он только брался за работу в декабре, его команда находилась в зоне вылета. "Вишенки" неожиданно выиграли два из трех последних выездных матчей в Премьер-Лиге, хотя до этого потерпели девять поражений подряд за пределами своего стадиона. "Борнмут" еще никогда не побеждал на поле "Саутгемптона" в 14 попытках, потерпев девять поражений.



"Саутгемптон" рискует недосчитаться Райана Бертрана из-за проблем с лодыжкой. Мэтт Таргетт уже возобновил тренировки и имеет шансы сыграть. Стюарту Армстронгу предстоит фитнес-тест.



Вингер "Борнмута" Джуниор Станислас пропустит минимум три месяца после операции на задней поверхности бедра. Крайние защитники Адам Смит, Натаниэль Клайн, Диего Рико и Чарли Дэниэлс травмированы.



УОТФОРД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



Всего лишь три недели назад гений Жерара Деулофеу помог "Уотфорду" переломить ход неудачно складывающегося матча и выцарапать у "Вулверхэмптона" путевку в финал Кубка Англии. Для "волков" это будет возможность отомстить за то обидное поражение, а также попытаться приблизиться к седьмой позиции в Премьер-Лиге. В трех предыдущих встречах этих команд в рамках высшего дивизиона "шершни" не пропустили ни одного гола.



Капитан "Уотфорда" Трой Дини по-прежнему дисквалифицирован. Список потерь дополняют травмированные Хосе Холебас и Том Клеверли.



"Вулверхэмптон" избавлен от кадровых проблем.



БРАЙТОН — НЬЮКАСЛ 19:30



"Брайтон" сыграл уже 11 часов с момента, когда Солли Марч забил последний гол команды — против "Миллуолла" в Кубке Англии в марте. Если "чайки" потерпят поражение, а "Кардифф" свой матч выиграет, то будут находиться над зоной вылета лишь по разнице мячей, что означало бы горячую и напряженную концовку для них. "Ньюкасл" имеет возможность впервые с января прошлого года оформить две выездных победы подряд в чемпионате. В трех последних встречах этих соперников в Премьер-Лиге "сороки" не забили ни одного гола.



После трех матчей дисквалификации снова доступен вингер "Кардиффа" Антони Нокар. У Дэвида Проппера проблемы с задней поверхностью бедра.



Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс пропускает этот матч из-за болезни. Для Мигеля Альмирона этот сезон завершен по причине травмы задней поверхности беда.