Клопп рад возвращению Окслейд-Чемберлена на поле

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью от возвращения на футбольное поле полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

Накануне вечером Окслейд-Чемберлен сыграл свой первый матч с 24 апреля 2018 года, когда он получил тяжелейшую травму колена против "Ромы" в Лиге Чемпионов.



Алекс под овации "Энфилда" появился на 73-й минуте матча Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" и даже имел один голевой моменты, чтобы сделать победу "красных" 5:0 еще крупнее — голкипер только ногой отразил удар англичанина.



Клопп рад, что снова может рассчитывать на 25-летнего полузащитника, сравнив того со звездой "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне, чей сезон оказался испорчен травмами.



"Это так хорошо. У меня практически разрывалось сердце, когда я увидел его улыбку после упущенного момента".



"Он такой удивительный человек. Как человек он лучше, чем игрок — только представьте! Он действительно хороший игрок, но также он потрясающий парень. Мы так рады за него".



"Вы видели Кевина Де Брюйне в этом году. Вот это игрок! Однако он вернулся после длительного отсутствия с травмой, и ему оказалось сложно снова заиграть, потому что темп в лиге слишком высок, и матчи следуют один за другим. Так и с Оксом. Мы должны быть очень осторожны".



"Мы в восторге, наблюдая за ним на тренировках. Но теперь он снова в строю, и мы начинаем его использовать в матчах время от времени. Это был идеальный матч для него", — цитирует Клоппа Sky Sports.