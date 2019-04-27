Сарри: "Непопадание в Лигу Чемпионов не будет провалом для "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что непопадание в Лигу Чемпионов не будет провалом для его команды.

Сарри достаточно неоднозначно проводит свой дебютный английский сезон, пытаясь обеспечить "синим" участие в Лиге Чемпионов на будущий год через попадание в топ-4 Премьер-Лиги и победу в Лиге Европы.



Однако сам Маурицио считает, что неплохо справляется с работой, и как бы ни сложились несколько последних матчей, этот сезон можно признать успешным для "Челси".



"Будет ли провалом для "Челси" непопадание в Лигу Чемпионов второй сезон подряд? Нет. Нет, ведь мы играли в финале Кубка Лиги и уступили только по пенальти. Мы в полуфинале Лиги Европы. Так что в данный момент это хороший сезон".



"Конечно, у нас есть две очень больших цели: мы хотим попасть в топ-4 Премьер-Лиги и хотим добраться до финала Лиги Европы. Если мы сможем попасть в финал, мы захотим выиграть его. Поэтому я думаю, что в данный момент это хороший сезон", — цитирует Сарри The Telegraph.