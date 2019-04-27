Сарри: "Непопадание в Лигу Чемпионов не будет провалом для "Челси"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что непопадание в Лигу Чемпионов не будет провалом для его команды.

Сарри достаточно неоднозначно проводит свой дебютный английский сезон, пытаясь обеспечить "синим" участие в Лиге Чемпионов на будущий год через попадание в топ-4 Премьер-Лиги и победу в Лиге Европы.

Однако сам Маурицио считает, что неплохо справляется с работой, и как бы ни сложились несколько последних матчей, этот сезон можно признать успешным для "Челси".

"Будет ли провалом для "Челси" непопадание в Лигу Чемпионов второй сезон подряд? Нет. Нет, ведь мы играли в финале Кубка Лиги и уступили только по пенальти. Мы в полуфинале Лиги Европы. Так что в данный момент это хороший сезон".

"Конечно, у нас есть две очень больших цели: мы хотим попасть в топ-4 Премьер-Лиги и хотим добраться до финала Лиги Европы. Если мы сможем попасть в финал, мы захотим выиграть его. Поэтому я думаю, что в данный момент это хороший сезон", — цитирует Сарри The Telegraph.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 689

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 27.04.2019 09:18 # al-faarabi
    пусть тренирует щолси как можно дольше, отличный специалист

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  2. monsieurgood 27.04.2019 09:11 # monsieurgood
    в ттх его с такой философией

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  3. mcfc-fantactic 27.04.2019 09:05 # mcfc-fantactic
    Какой же он топарь! Как раз тренер для челси, аж душа поет у челсидорцев от игры в саррибол. Такой няшка с сигаретой, душа челси, тренер челси! Навеки хочу его в челси!

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  4. john-jones 27.04.2019 08:44 # john-jones
    Поехавший маразматик.

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  5. danyar 27.04.2019 08:40 # danyar
    Придурок физрук что несет, это отличия физрука от главного тренера
    МУДАК когда тебе уволит

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  6. sabo77 27.04.2019 08:37 # sabo77
    Сказочный долбаеб!!!

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  7. danny949494 27.04.2019 08:36 # danny949494
    Как он стал тренером топ клуба?

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  8. iceteam 27.04.2019 08:33 # iceteam
    Да уж, отборный кадр.

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  9. vyrentz 27.04.2019 08:19 # vyrentz
    Следующее достижение - мы участвуем в самой сильной лиге мира и далеки от зоны вылета

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  10. mkcfc 27.04.2019 08:17 # mkcfc
    Да чтож ты черт возьми такое несёшь?

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  11. chelsea88 27.04.2019 08:10 # chelsea88
    Ой да пошёл ты наxyй.

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  12. januzaj00 27.04.2019 08:10 # januzaj00
    Уже раздвинул булки перед мю))

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  13. lampard78 27.04.2019 08:09 # lampard78
    Ну вот. Смеялись над Венгером с его титулом-4-место и получили тренера, для которого поражение в финале кубка лиги - успех. Просто пздц.

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