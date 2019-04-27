Сарри: "Непопадание в Лигу Чемпионов не будет провалом для "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что непопадание в Лигу Чемпионов не будет провалом для его команды.
Сарри достаточно неоднозначно проводит свой дебютный английский сезон, пытаясь обеспечить "синим" участие в Лиге Чемпионов на будущий год через попадание в топ-4 Премьер-Лиги и победу в Лиге Европы.
Однако сам Маурицио считает, что неплохо справляется с работой, и как бы ни сложились несколько последних матчей, этот сезон можно признать успешным для "Челси".
"Будет ли провалом для "Челси" непопадание в Лигу Чемпионов второй сезон подряд? Нет. Нет, ведь мы играли в финале Кубка Лиги и уступили только по пенальти. Мы в полуфинале Лиги Европы. Так что в данный момент это хороший сезон".
"Конечно, у нас есть две очень больших цели: мы хотим попасть в топ-4 Премьер-Лиги и хотим добраться до финала Лиги Европы. Если мы сможем попасть в финал, мы захотим выиграть его. Поэтому я думаю, что в данный момент это хороший сезон", — цитирует Сарри The Telegraph.
27.04.2019 08:00
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Последние комментарии:
пусть тренирует щолси как можно дольше, отличный специалист
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в ттх его с такой философией
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Какой же он топарь! Как раз тренер для челси, аж душа поет у челсидорцев от игры в саррибол. Такой няшка с сигаретой, душа челси, тренер челси! Навеки хочу его в челси!
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Поехавший маразматик.
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Придурок физрук что несет, это отличия физрука от главного тренера
МУДАК когда тебе уволит
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Сказочный долбаеб!!!
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Как он стал тренером топ клуба?
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Да уж, отборный кадр.
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Следующее достижение - мы участвуем в самой сильной лиге мира и далеки от зоны вылета
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Да чтож ты черт возьми такое несёшь?
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Ой да пошёл ты наxyй.
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Уже раздвинул булки перед мю))
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Ну вот. Смеялись над Венгером с его титулом-4-место и получили тренера, для которого поражение в финале кубка лиги - успех. Просто пздц.
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