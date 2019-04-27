Почеттино: "Кейн может вернуться к финалу Лиги Чемпионов"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино допускает, что нападающий Харри Кейн сможет сыграть в финале Лиги Чемпионов 1 июня, если "шпоры" туда доберутся.

Напомним, 25-летний Кейн получил значительную травму связок левой лодыжки в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" 9 апреля. Спустя несколько дней Почеттино признал, что Харри едва ли сможет сыграть до конца сезона.



С тех пор "шпоры" успели выбить из европейского турнира "Сити", а уже на следующей неделе проведут первый полуфинальный матч. Таким образом, "Тоттенхэм" имеет все шансы продлить свой сезон до июня.



На своей пресс-конференции в пятницу Маурисио сообщил подробности восстановления своего бомбардира. Харри идет на поправку и имеет шансы вернуться к финалу, что автоматически сделает его доступным для сборной Англии на плей-офф Лиги Наций.



"Мое внутреннее чувство подсказывает, что он может вернуться к финалу Лиги Чемпионов, потому что я знаю Харри Кейна и знаю, с каким целеустремлением и концентрацией он работает над скорейшим возвращением. Но я не доктор. Это лишь мое внутреннее чувство".



"Надеюсь он сможет вернуться. Его дела идут хорошо, но сегодня я не могу гадать. Он может вернуться раньше или позже — это будет зависеть от его реабилитации. Сейчас у него очень хороший период, восстановление идет быстро, но последний этап всегда самый сложный — когда тебе нужно решить, готов он играть или нет", — цитирует Почеттино The Guardian.