Суарес объяснил, что отличает нынешний "Ливерпуль" от образца пятилетней давности

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, чем нынешний "Ливерпуль" отличается от того, в составе которого сам Суарес боролся за чемпионство в Премьер-Лиге пять лет назад.

В том сезоне 2013/14 Суарес и партнеры были очень близки к завоеванию титула, но на финише сезона дрогнули и позволили "Манчестер Сити" обойти себя.



По мнению Луиса, нынешний "Ливерпуль" является гораздо более классной и зрелой командой, которая способна стабильно сражаться за высшие цели каждый год. Суарес считает, что сейчас клуб с "Энфилда" может быть привлекателен для любого игрока в мире.



"Я хорошо понимаю, с чем им приходится иметь дело, и это не может быть легко. Думаю, в мое время это было по-другому. "Сейчас или никогда", "возможность, которой может больше не быть" — так это ощущали мы. Это было очень по-другому".



"Мы были в шаге от чемпионства в Премьер-Лиге, но наш состав и близко не был столь хорош, как у них сейчас. Тогда они не тратили столько, сколько тратят сейчас. Сейчас любой бы игрок хотел оказаться в "Ливерпуле". В мое время было по-другому. Думаю, если бы мы стали чемпионами, это было бы более значимое достижение, чем если они станут чемпионами сейчас".



"У них очень быстрая тройка нападения, там играют технически одаренные и столь талантливые игроки. Это игроки, которые делают разницу, и результаты "Ливерпуля" зависят от них. Ты был бы счастлив играть вместе с такими игроками, и такие игроки — это уровень, который ты ожидаешь для победы в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Также они знают, как держаться во время матчей. Возможно, мы были не слишком хороши в этом. Случившееся со Стиви (Джеррардом) — это невезение, но посмотрите, как они провели недавний матч против "Кристал Пэлас". Они словно сказали друг другу: "Нет, давайте играть спокойно, мы ведем 3:0, а "Сити" еще нужно будет победить посреди недели и на выходных". Мы же в таком матче чувствовали потребность забить еще, мы шли вперед, думая, что можем стать чемпионами по разнице мячей. Это была ошибка из-за отсутствия зрелости", — сообщил Суарес The Guardian.