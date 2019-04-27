Клопп: "Травма Фирмино незначительна"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп успокоил опасения насчет здоровья нападающего Роберто Фирмино, который внезапно пропустил победу 5:0 над "Хаддерсфилдом" в пятницу вечером.

Получив мышечную травму на тренировке "красных" в четверг, Фирмино не попал в заявку своей команды на матч против аутсайдера Премьер-Лиги. Место Роберто на острие занял Даниэль Старридж, который совершенно ничем не запомнился, кроме гола из офсайда.



Сразу же появились опасения, что 27-летний бразилец рискует пропустить остаток сезона, однако Клопп оперативно их опроверг, намекнув, что Фирмино отправится в гости к "Барселоне" на следующей неделе.



"После тренировки он пожаловался на небольшую мышечную травму. Там ничего серьезного, однако этого оказалось достаточно, чтобы оставить его вне заявки на этот матч", — сообщил Клопп Sky Sports.