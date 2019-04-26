"Ливерпуль" сокрушил "Хаддерсфилд"

"Ливерпуль" провел хороший тренировочный матч перед выездом к "Барселоне" в Лиге Чемпионов, сокрушив "Хаддерсфилд" со счетом 5:0 и минимум до воскресенья вернувшись на вершину Премьер-Лиги.

Относительно победы над "Кардиффом" главный тренер "красных" Юрген Клопп произвел пару перестановок в стартовом составе своей команды, доверившись Деяну Ловрену и Даниэлю Старриджу вместо Жоэля Матипа и Роберто Фирмино. Алекс Окслейд-Чемберлен попал в число запасных после 12 месяцев отсутствия с травмой.



Два изменения можно было насчитать и у "терьеров". Карлан Грант и Йон Горенц-Станкович вышли вместо Аарона Муя и Элиаса Качунга.



Счет в матче на "Энфилде" был открыт уже спустя 15 секунд после начала. Поддавшись прессингу после передачи от своего голкипера, Горенц-Станкович отдал мяч Мохамеду Салаху, а тот без промедлений вывел на ударную позицию Наби Кейта — 1:0.



В дальнейшем "Ливерпуль" уверенно контролировал игру, но действовал с некоторой оглядкой на свои ворота, стараясь свести риск к минимуму.



Несмотря на оказываемое хозяевами давление, "Хаддерсфилд" держался и не позволял сопернику создавать по-настоящему опасные моменты. Однако в середине тайма интрига умерла. Энди Робертсон выполнил классную подачу с левого фланга в центр штрафной, а Садио Мане кивком послал мяч в ворота — 2:0.



После второго гола характер игры не изменился. "Красные" не показывали своего лучшего футбола, но все равно доминировали над своим соперником, который ощущал себя беспомощно.



Когда команды уже собирались уйти на перерыв, Салах сделал счет разгромным. После передачи Трента Александер-Арнольда со своей половины поля Мохамед технично перебросил мяч через вышедшего навстречу голкипера — 3:0.



В начале второго тайма "терьеры" создали голевой момент, но опаснейший прострел остался без замыкания. "Ливерпуль" ответил на это голом Старриджа, который откликнулся на передачу Александер-Арнольда с фланга, однако взятие ворот не был засчитано из-за офсайда.



На 66-й минуте Джордан Хендерсон набросил мяч к дальней штанге, где Мане пробил головой с отскоком от газона — 4:0. Юргену Клоппу показалось, что игра сделала, и вскоре он выпустил на поле Окслейд-Чемберлена.



На 76-й минуте Окслейд-Чемберлен едва не отметил свой дебют в этом сезоне голом — Алекс классно убрал защитника в сторону, но голкипер ногой отразил его удар.



Вскоре Мане пробил головой в штангу, а на 83-й минуте Робертсон вывел Салаха на пустые ворота — 5:0.



После такого матча не остается вопросов, почему "Хаддерсфилд" вылетает из Премьер-Лиги с последнего места. "Ливерпуль" не показал своей лучшей игры, но забил очень много и очень легко.



"Ливерпуль" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче