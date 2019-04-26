"Ливерпуль" сокрушил "Хаддерсфилд"
"Ливерпуль" провел хороший тренировочный матч перед выездом к "Барселоне" в Лиге Чемпионов, сокрушив "Хаддерсфилд" со счетом 5:0 и минимум до воскресенья вернувшись на вершину Премьер-Лиги.
Относительно победы над "Кардиффом" главный тренер "красных" Юрген Клопп произвел пару перестановок в стартовом составе своей команды, доверившись Деяну Ловрену и Даниэлю Старриджу вместо Жоэля Матипа и Роберто Фирмино. Алекс Окслейд-Чемберлен попал в число запасных после 12 месяцев отсутствия с травмой.
Два изменения можно было насчитать и у "терьеров". Карлан Грант и Йон Горенц-Станкович вышли вместо Аарона Муя и Элиаса Качунга.
Счет в матче на "Энфилде" был открыт уже спустя 15 секунд после начала. Поддавшись прессингу после передачи от своего голкипера, Горенц-Станкович отдал мяч Мохамеду Салаху, а тот без промедлений вывел на ударную позицию Наби Кейта — 1:0.
В дальнейшем "Ливерпуль" уверенно контролировал игру, но действовал с некоторой оглядкой на свои ворота, стараясь свести риск к минимуму.
Несмотря на оказываемое хозяевами давление, "Хаддерсфилд" держался и не позволял сопернику создавать по-настоящему опасные моменты. Однако в середине тайма интрига умерла. Энди Робертсон выполнил классную подачу с левого фланга в центр штрафной, а Садио Мане кивком послал мяч в ворота — 2:0.
После второго гола характер игры не изменился. "Красные" не показывали своего лучшего футбола, но все равно доминировали над своим соперником, который ощущал себя беспомощно.
Когда команды уже собирались уйти на перерыв, Салах сделал счет разгромным. После передачи Трента Александер-Арнольда со своей половины поля Мохамед технично перебросил мяч через вышедшего навстречу голкипера — 3:0.
В начале второго тайма "терьеры" создали голевой момент, но опаснейший прострел остался без замыкания. "Ливерпуль" ответил на это голом Старриджа, который откликнулся на передачу Александер-Арнольда с фланга, однако взятие ворот не был засчитано из-за офсайда.
На 66-й минуте Джордан Хендерсон набросил мяч к дальней штанге, где Мане пробил головой с отскоком от газона — 4:0. Юргену Клоппу показалось, что игра сделала, и вскоре он выпустил на поле Окслейд-Чемберлена.
На 76-й минуте Окслейд-Чемберлен едва не отметил свой дебют в этом сезоне голом — Алекс классно убрал защитника в сторону, но голкипер ногой отразил его удар.
Вскоре Мане пробил головой в штангу, а на 83-й минуте Робертсон вывел Салаха на пустые ворота — 5:0.
После такого матча не остается вопросов, почему "Хаддерсфилд" вылетает из Премьер-Лиги с последнего места. "Ливерпуль" не показал своей лучшей игры, но забил очень много и очень легко.
"Ливерпуль" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче
26.04.2019 23:55
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Последние комментарии:
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кееек)
(ответить)
Ливерпулю поможет только перчатка таноса
(ответить)
подавайте Месси:)
(ответить)
Короли!!!
(ответить)
Михайло, ты ебанутый совсем? 1-0, 0-2, 0-3, 4-0, 5-0?
Ты не знаешь этого детского правила? Пизда, наркоман ебаный -.-
(ответить)
Последний раз в рамах АПЛ в матчах Челси, где одной командой было забито 5 и более мячей, была та знаменитая игра с Сити.
А у Ливерпуля с того времени две победы 5:0.
(ответить)
Спокойная победа над уже вылетевшим из лиги соперником. Ловрен и Старридж не впечатлили совсем и интереснее бы было посмотреть на Гомеса и Шакири со старта, раз уж сегодня была такая возможность. Арнольд, Робертсон, Салах и Мане выглядели сегодня лучшими. Теперь самое важное для ЛФК - выйти на концовку сезона без травм.
(ответить)
Машина, все ребята порадовали, как раз такой матч был нужен перед выездом в барселону, здорово поддержали форму, заработали хорошее настроение и дали время недавно вернувшимся оксу, гомезу и шакири.
Алиссон 20ый сухарь.
Теперь барса.
Клопп топ
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опять жопы со страпона соскользнули, ну что же за необъятная дыра такая эта портовая помойка?
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вообще разъебали без шансов, будто с челсеем играли
провальный сезон Салаха>лучший сезон в карьере Азара, какой ужас
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С великой победой!
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бёрнли отберёт очко у Сити. по жругому быть просто не может. Ставлю свою будёновку!
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С победой, мои "красные" братья! YNWA!
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Да хули толку... пустое все это... ну наберет Ливер 97 очей... ну станет Мане лучшим бомбардиром а Алиссон лучшим гк в истории... так и забудется без трофея... все внимание на Лигу Чемпионов...
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Пздц. "Сокрушил". Худшую, размотивированную команду. Вообще ни о чём. Давайте лучше Барсу сокрушите. Вот это будет успех. Прям притоплю за колбасу против симулянтов.
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Урааааа сосат сити сосат
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Первые две строчки в списке бомбардиров, делят между собой два игрока Ливерпуля.
Как бы понятно кто должен стать чемпионом
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KOROLI!
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1 Ливерпуль 36 91
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Легчайшие +3
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