Чех может вернуться в "Челси" в конце сезона

"Челси" собирается предложить работу голкиперу "Арсенала" Петру Чеху, который завершает игровую карьеру в конце этого сезона.

Напомним, этот сезон Чех начинал в качестве первого номера "канониров", однако в сентябре получил травму, а когда вернулся в строй, то обнаружил, что на последнем рубеже закрепился Бернд Лено.



Ходили слухи, что эта ситуация может подтолкнуть ветерана к смене клуба, однако еще в январе Петр объявил, что по окончании сезона повесит перчатки на гвоздь.



Как сообщает The Telegraph, в ближайшие несколько недель 36-летний чех собирается решить, чем будет заниматься дальше. Предполагается, что Петр открыт к тому, чтобы сохранить связь с футболом.



Возможность начать карьеру на новом поприще Чеху готов предложить его бывший клуб "Челси", с которым он провел 11 успешных сезонов. Петр может принять на себя часть обязанностей экс-технического директора "синих" Майкла Эменало, покинувшего клуб в ноябре 2017.