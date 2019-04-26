Эрик Байи хочет остаться в "Юнайтед"

Защитник Эрик Байи хочет остаться в "Манчестер Юнайтед", несмотря на слухи, связывающие его с уходом из клуба.

Байи не появляется на футбольном поле с момента своей замены на 36-й минуте ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против ПСЖ 6 марта.



Согласно слухам, Эрик угодил в опалу к главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру. Вдобавок во время последней международной паузы Байи получил сотрясение в сборной Кот-д'Ивуара.



Лишь сегодня утром желтая пресса сообщила, что этой ситуацией хочет воспользоваться "Арсенал", собираясь предложить за 25-летнего защитника 20 миллионов фунтов.



Еще одним претендентом на Байи, которого сами "красные дьяволы" приобрели в 2016 году у "Вильярреала" за 30 млн. фунтов, называется "Лион".



Однако Manchester Evening News утверждает, что смена клуба грядущим летом не входит в планы Эрика. Байи верит, что у него есть будущее в команде Сульшера, и в новом сезоне хочет побороться за возвращение в стартовый состав.