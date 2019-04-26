Сарри: "Нельзя проиграть "Юнайтед"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команда не имеет права проиграть "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

В воскресенье на "Олд Траффорд" состоится важнейший матч в плане распределения мест в топ-4. Это будет один из трех оставшихся поединков и для "красных дьяволов", и для "синих".



В случае поражения "Челси" рискует опуститься за пределы первой четверки и лишиться инициативы в борьбе за путевку в Лигу Чемпионов, поэтому Сарри заранее предупреждает свою команду.



"Важность этого матча очевидна. Он более чем важен для достижения нашей цели. Конечно, мы постараемся победить, но мы обязаны не проиграть. Думаю, это будет очень сложный матч для обеих команд. Нам будет противостоять соперник с очень высоким уровнем мотивации после дерби Манчестера".



"Однако мы должны постараться. В конце сезона у нас есть две важных цели. Первая — место в топ-4, а вторая — финал Лиги Европы. Предстоящий матч более чем важен для достижения первой цели — и нами, и нашим соперником", — цитирует Сарри Sky Sports.