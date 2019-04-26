Гвардиола сравнил "Сити" с Усейном Болом и Тайгером Вудсом

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил свою команду с Усейном Болтом и Тайгером Вудсом, которые многие годы задавали стандарты в своих видах спорта.

Покорив рубеж в 100 очков в прошлом сезоне, "горожане" не стали сбавлять обороты и имеют возможность завершить эту кампанию с 98 баллами.

Гвардиола считает, что своей игрой его команда установила планку для остальных — планку, на которую пока смог подтянуться лишь "Ливерпуль".

"В следующем сезоне "Челси" станет лучше, а также станут лучше "Юнайтед" и "Тоттенхэм". Когда ты в 25 очках впереди "Юнайтед", в 22 очках впереди остальных, ты должен повышать планку, что стать еще лучше".

"Раньше с этим было проще — каждый мог проиграть каждому. В двух последних сезонах — в прошлом сезоне для нас и в этом сезоне для двух команд — мы можем победить везде. Это планка, которую мы установили".

"Как Усейн Болт на 100 метрах, мы установили свою планку, и теперь другие люди должны ее покорить. Как Джек Никлаус с 18 победами в турнирах Большого Шлема и как Тайгер Вудс. Мы задаем стандарты. 100 очков в прошлом сезоне? Ты должен постараться взять эту планку, если хочешь соперничать с нами".

"Мы поддерживаем этот уровень после того, что сделали в прошлом сезоне, и если бы кто-нибудь сказал мне об этом на старте сезона, я бы немедленно согласился. Я не могу ожидать большего", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 58

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  1. liverpo0ol 26.04.2019 20:05 # liverpo0ol
    Этот робот выше даже не заметил опечатку и влез со своей каралевой. Короли вы миньета зеро стори

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  2. griezmann 26.04.2019 20:05 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  3. phil-neville 26.04.2019 20:03 # phil-neville
    КОРОЛЬ!!!

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