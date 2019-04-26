Сборная Черногории наказана за расистское поведение своих фанатов

Данни Роуз УЕФА наказал одним матчем при пустых трибунах сборную Черногории за расистское поведение ее фанатов в поединке против Англии в марте.

Напомним, отборочный матч к Евро-2020 между черногорцами и англичанами в Подгорице был омрачен оскорблениями расистского характера, которые весь второй тайм звучали с трибун в адрес темнокожих игроков команды Гарета Саутгейта.

Тогда оскорблениям на расовой почве подверглись Данни Роуз, Рахим Стерлинг и Каллум Хадсон-Одои. Англичане немедленно направили свое жалобу, рассматривать которую УЕФА закончил только сейчас.

Как сообщает Daily Mirror, жалоба англичан была сочтена обоснованной, и теперь свой следующий домашний матч — против сборной Косово 7 июня в рамках отбора к Евро-2020 — черногорцы сыграют без зрителей.


Метки расизм, сборная Англии, сборная Черногории, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 251

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dragonishka 26.04.2019 19:41 # dragonishka
    Уже давно пора наказать всю страну за слово Negro в названии.

    (ответить)

  2. mancunia-planet 26.04.2019 19:41 # mancunia-planet
    ваще чтоль там охуели на черногорцев наезжать?!)

    (ответить)

  3. monsieurgood 26.04.2019 19:36 # monsieurgood
    а почему наказали черногорцев, ведь нигро в Англии и, соответственно, он спровоцировал их?

    (ответить)

  4. bes-ter 26.04.2019 19:16 # bes-ter
    Неженки... ох уж эти угольки(

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: