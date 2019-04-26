Сборная Черногории наказана за расистское поведение своих фанатов
УЕФА наказал одним матчем при пустых трибунах сборную Черногории за расистское поведение ее фанатов в поединке против Англии в марте.
Напомним, отборочный матч к Евро-2020 между черногорцами и англичанами в Подгорице был омрачен оскорблениями расистского характера, которые весь второй тайм звучали с трибун в адрес темнокожих игроков команды Гарета Саутгейта.
Тогда оскорблениям на расовой почве подверглись Данни Роуз, Рахим Стерлинг и Каллум Хадсон-Одои. Англичане немедленно направили свое жалобу, рассматривать которую УЕФА закончил только сейчас.
Как сообщает Daily Mirror, жалоба англичан была сочтена обоснованной, и теперь свой следующий домашний матч — против сборной Косово 7 июня в рамках отбора к Евро-2020 — черногорцы сыграют без зрителей.
26.04.2019 19:00
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Последние комментарии:
Уже давно пора наказать всю страну за слово Negro в названии.
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ваще чтоль там охуели на черногорцев наезжать?!)
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а почему наказали черногорцев, ведь нигро в Англии и, соответственно, он спровоцировал их?
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Неженки... ох уж эти угольки(
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