Сборная Черногории наказана за расистское поведение своих фанатов

УЕФА наказал одним матчем при пустых трибунах сборную Черногории за расистское поведение ее фанатов в поединке против Англии в марте.

Напомним, отборочный матч к Евро-2020 между черногорцами и англичанами в Подгорице был омрачен оскорблениями расистского характера, которые весь второй тайм звучали с трибун в адрес темнокожих игроков команды Гарета Саутгейта.



Тогда оскорблениям на расовой почве подверглись Данни Роуз, Рахим Стерлинг и Каллум Хадсон-Одои. Англичане немедленно направили свое жалобу, рассматривать которую УЕФА закончил только сейчас.



Как сообщает Daily Mirror, жалоба англичан была сочтена обоснованной, и теперь свой следующий домашний матч — против сборной Косово 7 июня в рамках отбора к Евро-2020 — черногорцы сыграют без зрителей.