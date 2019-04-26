Почеттино считает несправедливым, что "Аякс" отдыхает дольше "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "несправедливой" ситуацию, при которой соперник его команды по полуфиналу Лиги Чемпионов "Аякс" отдыхает в предстоящий уикенд.

В субботу "шпорам" предстоит дерби с "Вест Хэмом" в рамках Премьер-Лиги, и подопечные Почеттино не имеют права беречь себя, ведь их положение в топ-4 все еще довольно хрупко.



В то же время руководство Эредивизии пошло навстречу "Аяксу" и отложило его матч во внутреннем чемпионате, чтобы амстердамцы могли лучше подготовиться к выезду на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в ближайший вторник. Маурисио лишь остается жалеть о столь разном отношении футбольных властей к своим клубам, выступающим еврокубках.



"Я знаю, что Премьер-Лига и FA пытались помочь. Но правда в том, что Премьер-Лига совершенно отличается от голландской лиги. Футбол в Европе совершенно другой, нежели в Англии".



"Выходит так, что у них будет больше времени на подготовку, а их риски ниже. Когда ты сражаешься за высокие цели и играешь в субботу и затем во вторник, а матч в субботу является дерби, тебе требуется огромные усилия и концентрация. У тебя могут возникнуть кое-какие проблемы".



"Факт в том, что это несправедливо. Будь оно наоборот, и мы имели бы целую неделю на подготовку к полуфиналу, а "Аякс" играл бы в субботу, я бы думал точно так же — это было бы несправедливо по отношению к ним".



"Я не хочу давать повод для дебатов. Если поступать по справедливости, обе команды должны иметь одинаковое время на подготовку к полуфиналу Лиги Чемпионов", — цитирует Почеттино Sky Sports.