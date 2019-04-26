Сарри: "Челси" могут потребоваться годы, чтобы стать претендентом на титул"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предупредил, что его клубу могут потребоваться годы, чтобы выйти на уровень "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".
На финише этого сезона "синие" вовлечены в отчаянную борьбу с "Тоттенхэмом", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" за два вакантных места в топ-4 Премьер-Лиги.
А две первые строчки занимают "Сити" и "Ливерпуль", которые и по количеству очков, и по качеству игры на голову сильнее остальных. Сарри хочет стремиться к этому уровню, но предупреждает, что путь будет долгим.
"Нам нужно работать и становиться лучше, что естественно, ведь это третий сезон для Гвардиолы в "Сити" и четвертый для Клоппа в "Ливерпуле". Так что нам предстоит проделать долгий путь. Но мы обязаны наверстать это отставание за сезон или два".
"Манчестер Сити" набрал 100 очков в прошлом сезоне, а сделать это в Премьер-Лиге — невероятное и очень сложное достижение".
"В этом сезоне есть сразу две таких команды... Думаю, они финишируют с 97, 96 или 95 очками. Это невероятно. Очень сложно наверстать такое отставание. Действительно очень сложно".
"Мы начали прибавлять. В данный момент мы все еще не можем прибавить в плане результатов, но мы прибавляем в тактическом плане. А также психологическом, потому что два-три месяца назад мы не могли сражаться или реагировать после первой же сложности, возникшей у нас по ходу матча".
"Сейчас у меня совсем другое ощущение. Мы способны сражаться и реагировать. Но наверстать такое отставание будет очень сложно как для нас, так и для других команд", — цитирует Сарри Evening Standard.
26.04.2019 17:00
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Последние комментарии:
у тебя нет никаких годов, дурила, у тебя есть только здесь и сейчас. ты проебался, и если не воспользуешься ошибкой ггшных - пшел нах из клуба
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Какие нахуй годы...века! Это же надо так суметь похерить такой клуб за 1 год,это ж надо быть таким рукожопом чтобы развалить все!!!Я в ахуе с этого дибила-макароника
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Все верно говорит. Только тупым глорам это не ясно, на то они и пенсы... Такие команды как Ливерпуль, Щити строятся за 3-4 сезона. А быстро можно только на хуй прыгнуть разве что...
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Аут нахуй!
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Годы? Моуринио в 1 год, Капело 1 год, Конте 1 год. Sarry OUT
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поскорей бы убрали этого тактика-шарлатана, невозможно слушать его неадекватный бред
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уже 114 лет прошло
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