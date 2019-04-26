Сарри: "Челси" могут потребоваться годы, чтобы стать претендентом на титул"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предупредил, что его клубу могут потребоваться годы, чтобы выйти на уровень "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

На финише этого сезона "синие" вовлечены в отчаянную борьбу с "Тоттенхэмом", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" за два вакантных места в топ-4 Премьер-Лиги.



А две первые строчки занимают "Сити" и "Ливерпуль", которые и по количеству очков, и по качеству игры на голову сильнее остальных. Сарри хочет стремиться к этому уровню, но предупреждает, что путь будет долгим.



"Нам нужно работать и становиться лучше, что естественно, ведь это третий сезон для Гвардиолы в "Сити" и четвертый для Клоппа в "Ливерпуле". Так что нам предстоит проделать долгий путь. Но мы обязаны наверстать это отставание за сезон или два".



"Манчестер Сити" набрал 100 очков в прошлом сезоне, а сделать это в Премьер-Лиге — невероятное и очень сложное достижение".



"В этом сезоне есть сразу две таких команды... Думаю, они финишируют с 97, 96 или 95 очками. Это невероятно. Очень сложно наверстать такое отставание. Действительно очень сложно".



"Мы начали прибавлять. В данный момент мы все еще не можем прибавить в плане результатов, но мы прибавляем в тактическом плане. А также психологическом, потому что два-три месяца назад мы не могли сражаться или реагировать после первой же сложности, возникшей у нас по ходу матча".



"Сейчас у меня совсем другое ощущение. Мы способны сражаться и реагировать. Но наверстать такое отставание будет очень сложно как для нас, так и для других команд", — цитирует Сарри Evening Standard.