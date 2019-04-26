Умер отец Эмилиано Салы

Орасио Сала Отец нападающего Эмилиано Салы Орасио умер от сердечного приступа спустя три месяца после потери сына.

Напомним, три месяца назад Сала погиб в результате крушения легкомоторного самолета над Ла-Маншем. Трансфер Эмилиано стоимостью 15 миллионов фунтов до сих пор остается поводом для диспута покупателя и продавца — "Кардиффа" и "Нанта".

Семья 28-летнего аргентинца очень тяжело переживала гибель Салы, чье тело было найдено в затонувшем самолете лишь благодаря поисковой операции на деньги, собранные небезразличными людьми.

А сегодня стало известно, что из жизни ушел и Сала-старший. Предполагаемая причина смерти 58-летнего Орасио — проблемы с сердцем.

"Он так и не смог перенести потерю Эми", — приводит слова мэра Прогресо, где проживает семья погибшего футболиста, Хулио Мюллера The Guardian.


Метки Кардифф, происшествия, Сала

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. shearer1 26.04.2019 16:53 # shearer1
    Реки, моря, проливы...
    ...Губит людей вода.

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  2. mancunia-planet 26.04.2019 16:50 # mancunia-planet
    Это пиздос

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  3. stamford-bridge 26.04.2019 16:38 # stamford-bridge
    Здоровья

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  4. brown-ale 26.04.2019 16:14 # brown-ale
    Просто существование целой семьи пошло к херам, а так были бы миллионерами в Бриташке... Насколько же хрупка человеческая жизнь.

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  5. xah 26.04.2019 16:07 # xah
    Иманды болсын

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  6. kos9k 26.04.2019 16:04 # kos9k
    дабл-килл!
    на очереди его жена и будет трипл-килл!

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