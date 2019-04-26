Умер отец Эмилиано Салы

Отец нападающего Эмилиано Салы Орасио умер от сердечного приступа спустя три месяца после потери сына.

Напомним, три месяца назад Сала погиб в результате крушения легкомоторного самолета над Ла-Маншем. Трансфер Эмилиано стоимостью 15 миллионов фунтов до сих пор остается поводом для диспута покупателя и продавца — "Кардиффа" и "Нанта".



Семья 28-летнего аргентинца очень тяжело переживала гибель Салы, чье тело было найдено в затонувшем самолете лишь благодаря поисковой операции на деньги, собранные небезразличными людьми.



А сегодня стало известно, что из жизни ушел и Сала-старший. Предполагаемая причина смерти 58-летнего Орасио — проблемы с сердцем.



"Он так и не смог перенести потерю Эми", — приводит слова мэра Прогресо, где проживает семья погибшего футболиста, Хулио Мюллера The Guardian.