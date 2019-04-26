Умер отец Эмилиано Салы
Отец нападающего Эмилиано Салы Орасио умер от сердечного приступа спустя три месяца после потери сына.
Напомним, три месяца назад Сала погиб в результате крушения легкомоторного самолета над Ла-Маншем. Трансфер Эмилиано стоимостью 15 миллионов фунтов до сих пор остается поводом для диспута покупателя и продавца — "Кардиффа" и "Нанта".
Семья 28-летнего аргентинца очень тяжело переживала гибель Салы, чье тело было найдено в затонувшем самолете лишь благодаря поисковой операции на деньги, собранные небезразличными людьми.
А сегодня стало известно, что из жизни ушел и Сала-старший. Предполагаемая причина смерти 58-летнего Орасио — проблемы с сердцем.
"Он так и не смог перенести потерю Эми", — приводит слова мэра Прогресо, где проживает семья погибшего футболиста, Хулио Мюллера The Guardian.
26.04.2019 16:00
Просмотров: 1500
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Реки, моря, проливы...
...Губит людей вода.
(ответить)
Это пиздос
(ответить)
Здоровья
(ответить)
Просто существование целой семьи пошло к херам, а так были бы миллионерами в Бриташке... Насколько же хрупка человеческая жизнь.
(ответить)
Иманды болсын
(ответить)
дабл-килл!
на очереди его жена и будет трипл-килл!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий