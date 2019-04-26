Сульшер не усадит Де Хеа в запас

Голкипер Давид Де Хеа не лишится места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед", несмотря на заметный спад в своей игре.

В последние недели "Юнайтед" демонстрирует невыразительную игру, и столь же невыразительно играет на последнем рубеже Де Хеа, хотя прежде Давид подобного себе не позволял, даже в плохие для команды времена.



Особенно неудачными для 28-летнего испанца получились выезд к "Барселоне" в Лиге Чемпионов, когда он оказался бессилен перед Лионелем Месси, и дерби против "Манчестер Сити", когда Де Хеа дважды пропустил в ближний угол.



Со стороны болельщиков "Юнайтед" уже слышны призывы поставить в ворота Серхио Ромеро в ворота вместо Де Хеа, особенно если Давид не собирается оставаться на "Олд Траффорд", как о том сплетничает желтая пресса.



Однако вера Сульшера в Де Хеа ничуть не поколебалась. Давид продолжит защищать ворота "красных дьяволов" — по крайней мере, до конца сезона.



"Могу ли я лишить Де Хеа статуса первого номера? Нет, совершенно нет. Потому что я доверяю Давиду, и для меня он был лучшим игроком "Юнайтед" последних шести-семи лет. Он играл абсолютно выдающимся образом, а трудности возникают на карьерном пути каждого футболиста. Давид будет в порядке", — цитирует Сульшера Sky Sports.