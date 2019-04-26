"Юнайтед" хочет купить Кристиана Эриксена

Поль Погба и Кристиан Эриксен Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена грядущим летом.

В данный момент у Эриксена остается всего один год по действующему контракту. Переговоры о новой сделке ведутся уже несколько месяцев, но пока безуспешно, что лишь подогревает слухи, сватающие Кристиана в "Реал".

Однако теперь конкуренцию "Реалу" в борьбе за 27-летнего датчанина решили составить "красные дьяволы". Сульшер хочет, чтобы Эриксен стал центральной фигурой в обновленном "Юнайтед".

По своему действующему контракту Кристиан получает скромные 70 тысяч фунтов в неделю. "Дьяволы" готовы многократно увеличить жалование Эриксена, переведя того в число самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги — как датчанин того и заслуживает своей игрой.

Проблемой для "Юнайтед", как обычно, могут стать переговоры с президентом "шпор" Даниэлем Леви, который еще совсем не отчаялся склонить Эриксена к новой сделке.

По информации Evening Standard, "Тоттенхэм" потребует от Кристиана более 60 млн. фунтов за игрока, который в 2013 году был куплен у "Аякса" за 11 млн.

Если продажа Эриксена будет неизбежной, Леви предпочел бы отправить Кристиана в "Реал", однако этот сценарий осложняется интересом Королевского клуба к Полю Погба из "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2019 14:35

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Последние комментарии:




  1. liverfun 26.04.2019 15:06 # liverfun
    Если представить невероятный вариант, то леви вероятно дождется конца лета и залупит выше сотни, учитывая за сколько погба маню продаст

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  2. liverbro 26.04.2019 14:56 # liverbro
    Бля,не топите топа в своей говне

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  3. dexter 26.04.2019 14:52 # dexter
    Не пойдет на понижение к физруку.

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  4. frisby 26.04.2019 14:47 # frisby
    огорчите хоббита с его влажными мечтами, но еврей леви вряд ли будет усиливать конкурента из ЛЕ менее чем за 130 млн. за которые готовы продать Эриксена Реалу

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  5. rj1992 26.04.2019 14:39 # rj1992
    Отличный обмен, но этого не будет.

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