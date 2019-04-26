"Юнайтед" хочет купить Кристиана Эриксена
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена грядущим летом.
В данный момент у Эриксена остается всего один год по действующему контракту. Переговоры о новой сделке ведутся уже несколько месяцев, но пока безуспешно, что лишь подогревает слухи, сватающие Кристиана в "Реал".
Однако теперь конкуренцию "Реалу" в борьбе за 27-летнего датчанина решили составить "красные дьяволы". Сульшер хочет, чтобы Эриксен стал центральной фигурой в обновленном "Юнайтед".
По своему действующему контракту Кристиан получает скромные 70 тысяч фунтов в неделю. "Дьяволы" готовы многократно увеличить жалование Эриксена, переведя того в число самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги — как датчанин того и заслуживает своей игрой.
Проблемой для "Юнайтед", как обычно, могут стать переговоры с президентом "шпор" Даниэлем Леви, который еще совсем не отчаялся склонить Эриксена к новой сделке.
По информации Evening Standard, "Тоттенхэм" потребует от Кристиана более 60 млн. фунтов за игрока, который в 2013 году был куплен у "Аякса" за 11 млн.
Если продажа Эриксена будет неизбежной, Леви предпочел бы отправить Кристиана в "Реал", однако этот сценарий осложняется интересом Королевского клуба к Полю Погба из "Юнайтед".
26.04.2019 14:35
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Если представить невероятный вариант, то леви вероятно дождется конца лета и залупит выше сотни, учитывая за сколько погба маню продаст
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Бля,не топите топа в своей говне
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Не пойдет на понижение к физруку.
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огорчите хоббита с его влажными мечтами, но еврей леви вряд ли будет усиливать конкурента из ЛЕ менее чем за 130 млн. за которые готовы продать Эриксена Реалу
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Отличный обмен, но этого не будет.
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