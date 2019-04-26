36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу 26 апреля поединком "Ливерпуля" и "Хаддерсфилда" стартует 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — ХАДДЕРСФИЛД 22:00 Онлайн-трансляция



Посреди недели "Манчестер Сити" провел свой отложенный матч и, выиграв ее, стал лидером не только по потерянным очкам, но и фактическим. Правда, теперь "Ливерпуль" снова может вскарабкаться на вершину — даже если только до воскресенья, когда играют "горожане".



А вот "Хаддерсфилд", если не добьется победы, то лишится даже математических шансов подняться с последнего места в таблице. "Терьеры" уже давно оформили понижение в классе и вовсю готовятся к выступлению в Чемпионшипе, под руководством молодого Яна Зиверта, который, как и Юрген Клопп, перебрался в Англию после периода работы в дортмунской "Боруссии" — пускай только в резерве.



После минимального поражения 60 лет назад "Ливерпуль" ни разу не уступил в 13 встречах с "Хаддерсфилдом", включая 10 побед. "Терьеры" не забивают уже восемь матчей кряду против "красных" — их последний гол случился еще в ничьей 1:1 на "Энфилде" в декабре 1962.



"Ливерпуль" устроит фитнес-тесты для Фабиньо и Адама Лалланы. Деян Ловрен должен быть в порядке после болезни.



Нападающий "Хаддерсфилда" Адама Диакаби залечил заднюю поверхность бедра, но Аарон Муй под вопросом, а Лоран Депуатр травмирован.