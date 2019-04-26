Сульшер ожидает, что Погба останется в "Юнайтед"

Поль Погба и Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не думает, что полузащитник Поль Погба покинет клуб грядущим летом.

В последние недели качество игры Погба резко ухудшилось, что совпало со слухами, сватающими его в "Реал". Лишь сегодня утром издание Sky Sports подтвердило эти слухи, сообщив, что испанский гранд уверен в приобретении Поля.

Однако Сульшер скептически относится к этим спекуляциям и продолжает верить, что 26-летний француз хочет добиваться успеха с "красными дьяволами".

"В футболе ничего нельзя гарантировать, но я думаю да, Поль останется здесь. Я могу заверить вас, что сейчас он очень целеустремлен, чтобы преуспеть в "Юнайтед".

"Я бы даже мог сказать, что даю гарантию, но в жизни никогда нельзя знать что-либо наверняка", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2019 13:55

Количество просмотров Просмотров: 62

Поиск: