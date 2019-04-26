Сульшер ожидает, что Погба останется в "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не думает, что полузащитник Поль Погба покинет клуб грядущим летом.
В последние недели качество игры Погба резко ухудшилось, что совпало со слухами, сватающими его в "Реал". Лишь сегодня утром издание Sky Sports подтвердило эти слухи, сообщив, что испанский гранд уверен в приобретении Поля.
Однако Сульшер скептически относится к этим спекуляциям и продолжает верить, что 26-летний француз хочет добиваться успеха с "красными дьяволами".
"В футболе ничего нельзя гарантировать, но я думаю да, Поль останется здесь. Я могу заверить вас, что сейчас он очень целеустремлен, чтобы преуспеть в "Юнайтед".
"Я бы даже мог сказать, что даю гарантию, но в жизни никогда нельзя знать что-либо наверняка", — цитирует Сульшера Sky Sports.
26.04.2019 13:55
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Гарантию даёт...тем лучше для других клубов
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