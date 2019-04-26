Ван Дейк: "Ливерпуль" не готовится финишировать вторым"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда отказывается мириться с мыслью о завершении сезона на втором месте в Премьер-Лиге.

После триумфа "Манчестер Сити" в дерби над "Манчестер Юнайтед" многим кажется, что "горожане" уже не упустят своего — еще три победы, и титул их.

Однако Ван Дейк обещает, что "красные" не будут опускать руки и продолжат верить в свои шансы до самого конца.

"Мы не собираемся готовиться ко второму месту, мы просто готовимся к следующему матчу. Для нас это "Хаддерсфилд". Этот матч может быть коварным, потому что они уже вылетели, но мы играем дома и хотим показать то, что делаем весь сезон".

"После мы собираемся готовиться к еще чуть более тяжелому матчу в гостях у "Барселоны". Только так мы смотрим на вещи. Даже если мы не станем чемпионами, выиграв все свои оставшиеся матчи, мы сохраним уверенность в себе и в следующем сезоне снова пойдем вперед", — цитирует Ван Дейка Evening Standard.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2019 12:00

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  1. moneymaker 26.04.2019 12:03 # moneymaker
    Клопп не в тот клуб пришел. Лох

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  2. lampard78 26.04.2019 12:03 # lampard78
    Просто купите норм заща в пару к ВВД, потерянных очков из-за выкрутасов второго центрдэфа в конце и не хватает как раз.

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  3. januzaj00 26.04.2019 12:02 # januzaj00
    Ещё не полностью проникся философией клуба

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