Ван Дейк: "Ливерпуль" не готовится финишировать вторым"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда отказывается мириться с мыслью о завершении сезона на втором месте в Премьер-Лиге.

После триумфа "Манчестер Сити" в дерби над "Манчестер Юнайтед" многим кажется, что "горожане" уже не упустят своего — еще три победы, и титул их.



Однако Ван Дейк обещает, что "красные" не будут опускать руки и продолжат верить в свои шансы до самого конца.



"Мы не собираемся готовиться ко второму месту, мы просто готовимся к следующему матчу. Для нас это "Хаддерсфилд". Этот матч может быть коварным, потому что они уже вылетели, но мы играем дома и хотим показать то, что делаем весь сезон".



"После мы собираемся готовиться к еще чуть более тяжелому матчу в гостях у "Барселоны". Только так мы смотрим на вещи. Даже если мы не станем чемпионами, выиграв все свои оставшиеся матчи, мы сохраним уверенность в себе и в следующем сезоне снова пойдем вперед", — цитирует Ван Дейка Evening Standard.