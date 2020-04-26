Эд Вудворд вызвал Сульшера на кризисные переговоры

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер был вызван на ковер к исполнительному директору клуба Эду Вудворду для кризисных переговоров.

Поражение 0:2 от "Манчестер Сити" в минувшую среду стало для "красных дьяволов" седьмым в девяти последних матчах с учетом всех соревнований. Кроме того, "Юнайтед" не может забить вот уже 527 минут игрового времени.



Над "дьяволами" нависла реальная угроза провалить этот сезон и остаться без Лиги Чемпионов на будущий год, хотя еще недавно казалось, что подопечные Сульшера могут замахнуться на третью позицию в Премьер-Лиге.



Обеспокоенный сложившейся ситуацией Вудворд созвал совещание на базе "Юнайтед" в Каррингтоне. Как сообщает Daily Mail, эта встреча состоялась накануне, и на ней также присутствовал ассистент Майк Фелан, метящий в кресло технического директора "дьяволов".



Еще одним предметом для обсуждений Вудворда, Сульшера и Фелана стала утечка состава "Юнайтед" на дерби Манчестера — о том, что "дьяволы" добавят в старт Маттео Дармиана и сыграют с пятью защитниками, стало известно задолго до начала матча, хотя это должно было стать сюрпризом для соперника.