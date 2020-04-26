Эд Вудворд вызвал Сульшера на кризисные переговоры
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер был вызван на ковер к исполнительному директору клуба Эду Вудворду для кризисных переговоров.
Поражение 0:2 от "Манчестер Сити" в минувшую среду стало для "красных дьяволов" седьмым в девяти последних матчах с учетом всех соревнований. Кроме того, "Юнайтед" не может забить вот уже 527 минут игрового времени.
Над "дьяволами" нависла реальная угроза провалить этот сезон и остаться без Лиги Чемпионов на будущий год, хотя еще недавно казалось, что подопечные Сульшера могут замахнуться на третью позицию в Премьер-Лиге.
Обеспокоенный сложившейся ситуацией Вудворд созвал совещание на базе "Юнайтед" в Каррингтоне. Как сообщает Daily Mail, эта встреча состоялась накануне, и на ней также присутствовал ассистент Майк Фелан, метящий в кресло технического директора "дьяволов".
Еще одним предметом для обсуждений Вудворда, Сульшера и Фелана стала утечка состава "Юнайтед" на дерби Манчестера — о том, что "дьяволы" добавят в старт Маттео Дармиана и сыграют с пятью защитниками, стало известно задолго до начала матча, хотя это должно было стать сюрпризом для соперника.
26.04.2019 11:00
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бгг)) 5 защитников автобуса это сюрприз? дармиан? ахахах какая разница был он на поле или нет?
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Сулькцскялер аут! Моур камбек!
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Кризис быстро наступил.
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Моуриньо пытался вычислить крота, не удалось. Теперь это предстоит Сульшеру.
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Пздц
Конечно сезон на смарку, неудивительно, Чмаур всю первую часть прохерил. Уже тогда ничего не светило. Надо правильно подготовиться к следующему сезону.
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Че там? 2 месяца хоть прошло с подписания контракта с сульшером?
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а потом они поибались
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Крысы в клубе завелись
Некрасиво так поступать
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