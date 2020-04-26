Эд Вудворд вызвал Сульшера на кризисные переговоры

Эд Вудворд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер был вызван на ковер к исполнительному директору клуба Эду Вудворду для кризисных переговоров.

Поражение 0:2 от "Манчестер Сити" в минувшую среду стало для "красных дьяволов" седьмым в девяти последних матчах с учетом всех соревнований. Кроме того, "Юнайтед" не может забить вот уже 527 минут игрового времени.

Над "дьяволами" нависла реальная угроза провалить этот сезон и остаться без Лиги Чемпионов на будущий год, хотя еще недавно казалось, что подопечные Сульшера могут замахнуться на третью позицию в Премьер-Лиге.

Обеспокоенный сложившейся ситуацией Вудворд созвал совещание на базе "Юнайтед" в Каррингтоне. Как сообщает Daily Mail, эта встреча состоялась накануне, и на ней также присутствовал ассистент Майк Фелан, метящий в кресло технического директора "дьяволов".

Еще одним предметом для обсуждений Вудворда, Сульшера и Фелана стала утечка состава "Юнайтед" на дерби Манчестера — о том, что "дьяволы" добавят в старт Маттео Дармиана и сыграют с пятью защитниками, стало известно задолго до начала матча, хотя это должно было стать сюрпризом для соперника.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 26.04.2019 12:25 # frisby
    бгг)) 5 защитников автобуса это сюрприз? дармиан? ахахах какая разница был он на поле или нет?

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  2. andrew-sg8 26.04.2019 12:20 # andrew-sg8
    Сулькцскялер аут! Моур камбек!

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  3. lampard78 26.04.2019 11:59 # lampard78
    Кризис быстро наступил.

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  4. suddenly 26.04.2019 11:56 # suddenly
    Моуриньо пытался вычислить крота, не удалось. Теперь это предстоит Сульшеру.

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  5. mancunia-planet 26.04.2019 11:49 # mancunia-planet
    Пздц
    Конечно сезон на смарку, неудивительно, Чмаур всю первую часть прохерил. Уже тогда ничего не светило. Надо правильно подготовиться к следующему сезону.

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  6. liverfun 26.04.2019 11:33 # liverfun
    Че там? 2 месяца хоть прошло с подписания контракта с сульшером?

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  7. jack-willsher 26.04.2019 11:27 # jack-willsher
    а потом они поибались

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  8. chebrec 26.04.2019 11:02 # chebrec
    Крысы в клубе завелись
    Некрасиво так поступать

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