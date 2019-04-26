"Реал" уверен в приобретении Погба и Азара

"Реал" уверен, что сможет приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и плеймейкера "Челси" Эдена Азара грядущим летом.

Соглашаясь вернуться на тренерский мостик "Реала" по ходу этого сезона, Зинедин Зидан заручился гарантиями от президента Флорентино Переса насчет летней перестройки команды.



"Реал" собирается очень активно провести летнее трансферное окно, и Погба с Азаром занимают высокое место в списке целей испанского гранда, утверждает Sky Sports.



По информации издания, "Челси" не будет стоять на пути у Азара, если "Реал" предложит в качестве компенсации 100 миллионов фунтов. Контракт Эдена истекает уже в следующем году, поэтому "синие" находятся в безвыходной ситуации, даже несмотря на трансферный запрет ФИФА.



Что касается Погба, то он, как и Азар, в восторге от возможности поработать с легендарным Зиданом. Ожидается, что Поль покинет "Юнайтед", если "красные дьяволы" останутся без Лиги Чемпионов на следующий сезон.



В Мадриде высоко оценивают свои шансы заполучить двух звезд Премьер-Лиги, благо сами Поль с Эденом полны желания продолжить карьеру в "Реале" — остается лишь договориться с их клубами.