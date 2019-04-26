Фернандиньо: "Продолжим сражаться словно звери"

Фернандиньо Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо пообещал, что его команда продолжит сражаться "словно звери", чтобы оставить титул Премьер-Лиги у себя.

Одержав победу 0:2 над "Манчестер Юнайтед" в минувшую среду, "горожане" сделали большой шаг к тому, чтобы стать первой за последние 10 лет командой, сумевшей защитить чемпионство в Премьер-Лиге.

От второго подряд титула "Сити" отделяют три матча, и Фернандиньо не сомневается, что команда проведет их с должной мотивацией.

"Мы продемонстрировали свое желание, сражаясь за каждый мяч словно звери. Думаю, это дух команды, которая хочет стать чемпионами".

"Так обычно бывает в каждом матче — не только в среду. Особенно в прошлую субботу, после "поражения" от "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов, мы сражались таким образом с первой минуты".

"Если вы оглянетесь назад, то в январе "Ливерпуль" мог уйти в отрыв на 10 очков после нашего матча. Мы не хотели этого".

"Сперва мы сократили дистанцию до четырех очков, а теперь мы на одно очко опережаем их. Столь незначительная разница будет определяющей для титула, и я надеюсь, мы доведем начатое до конца, выиграв эти три матча и снова став чемпионами", — цитирует Фернандиньо Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 429

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  1. pavlix76 26.04.2019 09:03 # pavlix76
    Посмотрим, где очки просрёте - поотив Бернли, или против Лестера... :-)

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  2. makaku 26.04.2019 08:40 # makaku
    Апл ваш потолок

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  3. iskander8sg 26.04.2019 08:38 # iskander8sg
    Фернандиньо: " мы стадо животных, мы быдло пасущееся на лужайке, и будем такими до конца. Слава ослойёбам"!

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  4. mcfc-fantactic 26.04.2019 08:24 # mcfc-fantactic
    Король! Дает за щеку всяким Хендерсонам-вейналдумам-кейтам; жоржиньям-канте; покпам-фредам-матичам-матоминеям и остальной шушере. Наш Фер-фер-фер-ФЕРНАНДИНЬО!!!

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  5. mancityman 26.04.2019 08:10 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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