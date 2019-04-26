Фернандиньо: "Продолжим сражаться словно звери"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо пообещал, что его команда продолжит сражаться "словно звери", чтобы оставить титул Премьер-Лиги у себя.

Одержав победу 0:2 над "Манчестер Юнайтед" в минувшую среду, "горожане" сделали большой шаг к тому, чтобы стать первой за последние 10 лет командой, сумевшей защитить чемпионство в Премьер-Лиге.



От второго подряд титула "Сити" отделяют три матча, и Фернандиньо не сомневается, что команда проведет их с должной мотивацией.



"Мы продемонстрировали свое желание, сражаясь за каждый мяч словно звери. Думаю, это дух команды, которая хочет стать чемпионами".



"Так обычно бывает в каждом матче — не только в среду. Особенно в прошлую субботу, после "поражения" от "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов, мы сражались таким образом с первой минуты".



"Если вы оглянетесь назад, то в январе "Ливерпуль" мог уйти в отрыв на 10 очков после нашего матча. Мы не хотели этого".



"Сперва мы сократили дистанцию до четырех очков, а теперь мы на одно очко опережаем их. Столь незначительная разница будет определяющей для титула, и я надеюсь, мы доведем начатое до конца, выиграв эти три матча и снова став чемпионами", — цитирует Фернандиньо Sky Sports.