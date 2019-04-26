ПСЖ готов продать Менье в Премьер-Лигу за 26 миллионов фунтов
ПСЖ установил цену в 26 миллионов фунтов за правого защитника Тома Менье, который интересен не только "Манчестер Юнайтед", но и двум другим клубам Премьер-Лиги.
На днях Менье признался, что мечтает выступать в Премьер-Лиге, своим откровением подогрев слухи, сватающие его в "Юнайтед".
Поскольку контракт 27-летнего игрока сборной Бельгии истекает уже в конце следующего сезона, ПСЖ не собирается стоять у него на пути. Более того, как сообщает Daily Mirror, чемпионы французской Лиги 1 уже назначили цену за Тома.
Однако в борьбе за Менье "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Арсенала" и "Челси". Не исключено, что выбор Тома будет зависеть от того, кто из этих клубов попадет в Лигу Чемпионов. Кроме того, "синим" еще нужно отсрочить или отменить свой трансферный запрет.
Добавим, что готовность Менье покинуть Париж обусловлена недостаточной игровой практикой. В этом сезоне Лиги 1 Тома сыграл только 20 матчей.
26.04.2019 07:00
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