"Юнайтед" может выручить 60 млн. фунтов с продажи Де Хеа в ПСЖ

ПСЖ готов предложить 60 миллионов фунтов за голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Напомним, еще в ноябре "красные дьяволы" были вынуждены автоматически продлить на один год действующий контракт Де Хеа, не преуспев в переговорах с Давидом о новой сделке.



За прошедшие с тех пор месяцы прорыва в переговорах не случилось. У сторон остаются разногласия по зарплате, а вдобавок Де Хеа испытывает большие сомнения насчет амбиций своего клуба, особенно в свете вероятного непопадания "Юнайтед" в Лигу Чемпионов.



Грядущим летом у 28-летнего испанца останется только один год по контракту, и эта ситуация может подтолкнуть "Юнайтед" к продаже своего первого номера.



Прежде Де Хеа сватали в "Реал", однако The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что ПСЖ попытается перехватить Давида, предложив "дьяволам" 60 млн. фунтов в качестве компенсации.



Самого Де Хеа парижане надеются заинтересовать долгосрочным контрактом с зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю, что сделало бы Давида самым высокооплачиваемым голкипером мира.