Сон Хен Мин: Мечта отца — мотивация для сына

Южнокорейский нападающий Сон становится все более важным игроком для "Тоттенхэма" — в отсутствие Харри Кейна он обеспечил "шпорам" выход в полуфинал Лиги Чемпионов, на некоторое время став главной звездой команды Маурисио Почеттино. Всем тем, что сейчас имеет Сон, он обязан своему отцу, чью мечту стать профессиональным футболистом, реализовавшим себя в Европе, он и воплощает.

После каждого сыгранного матча Сон Хен Мин анализирует свою игру в мельчайших подробностях с человеком, которого он называет своим тренером, другом и учителем. Этот человек — не менеджер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, а отец Сона — Вун Чон Сон. Сон-старший был профессиональным футболистом, как и его сын, до того как его карьеру в 1990 году, в возрасте 28 лет, прервала травма. С тех пор он помогает своему сыну осуществить мечту, которую он сам не смог сделать реальностью.



Отец Сона говорит о себе как о "посредственном" футболисте, который, тем не менее, извлек много уроков из собственного опыта. Свою дальнейшую жизнь после завершения карьеры футболиста Сон-старший посвятил тому, чтобы его сын избежал ошибок, допущенных отцом ,и делал все правильно на каждой стадии карьеры.



Когда карьера Вун Чон Сона прервалась, он стал работать детским тренером в восточной провинции Южной Кореи Канвондо. Но главным его учеником был собственный сын — Сон-старший считал, что главным слагаемым успеха для профессионального футболиста является правильная его подготовка, и заложенный в детстве фундамент не может быть переоценен.



Он был "папой-тигром" — очень строгим, но в то же время и очень заботливым. "Я не позволял своему сыну играть в официальной лиге, пока ему не исполнилось 16 лет. Вместо этого я его учил основам — по шесть часов, каждый день", — сказал Сон-старший в интервью. "Я хотел, чтобы сын стал тем, кем мог стать я, как футболист".



Каждый день Сон Хен Мин проводил экстремальную тренировку, как будто готовился стать новым Брюсом Ли, а не футболистом. По тысяче раз в день он скакал на скакалке, бегал и выполнял различные упражнения с мячом, но до определенного возраста не принимал участия в футбольных матчах. Именно в этом заключается футбольная философия Сона-тренера — в своей академии он запрещал детям бить по воротам до тех пор, пока они не проведут несколько лет за работой с мячом и физическими упражнениями.



В 2008 году, когда его сын прибыл на просмотр в "Гамбург", оставив школу в Корее в 16 лет, Вун Чон Сон отправился вместе с ним и поселился в гостинице, расположенной по соседству с тренировочным центром. На просмотре он прошел ту же силовую тренировку, что и его сын, что удивило многих в "Гамбурге".



"Я не мог остановиться, он был рядом со мной и выполнял все те упражнения, что нам давали тренеры", — вспоминает Сон-младший. Также он сказал, что никогда не жаловался на своего отца и то, что он все время был его тенью, так как он всегда оставался мудрым и преданным, заботясь о будущем сына ежедневно.



Считая, что молоко помогает растущему детскому организму, отец ежедневно кормил Сона миской молока с рисом. Его необычайные усилия сделали Сона игроком с фирменным стилем — отец с детства работал над тем, чтобы сын был по-футбольному двуногим, и в какой-то момент правоногий от природы форвард начал чувствовать, что управляется с мячом левой ногой лучше, чем правой. Как тренер, Сон-старший был уверен в том, что любому футбольному навыку можно обучиться, и нынешнее состояние его сына только подтверждает философию Сона-старшего.



Когда сам Сон-старший был профессиональным футболистом, в Южной Корее самой популярной лигой была немецкая, так как там в составе "Айнтрахта" из Франкфурта блистал Бум Кун Ча — наверное, лучший корейский игрок всех времен. Именно потому он избрал для начала карьеры своего сына Германию и отправился в "Гамбург". Но когда у его сына возникли проблемы, уже в "Байере", и в какой-то момент нападающего просто не включили в заявку на сезон, Сон-старший сделал все, чтобы добиться трансфера своего сына в "Тоттенхэм".



Здесь семья Сонов поселилась в квартире в Барнете, неподалеку от тренировочной базы "шпор", а сам Сон-младший и сейчас остается под пристальной опекой отца. Совсем недавно южнокорейский форвард "Тоттенхэма" позволил себе задержаться на вечеринке, посвященной 125-летию клуба, и был препровожден домой как нашкодивший школьник, когда отец смог дозвониться к нему.



Многие считают такую опеку чрезмерной, но не сам форвард "Тоттенхэма" — в этом союзе отца и сына, тренера и игрока нет ничего насильственного. В свое время Сон-старший объяснил сыну, с какими сложностями тому придется столкнуться, чтобы стать профессиональным футболистом и от чего придется отказаться, но тот, не раздумывая, согласился пройти этот путь под опекой отца, так как думал только о футболе.



"Он мой друг, мой учитель, мой тренер, и он все еще может быть моим отцом вне футбола", — говорит Сон."Я до сих пор помню, когда он впервые спросил меня, еще ребенка, действительно ли я хочу быть профессиональным футболистом".



"Футбол у меня в крови. Я научился ходить, а потом увидел мяч и просто ударил по нему. Меня не интересовали компьютерные игры и игры с игрушечными машинками, только футбол — и я на 100 процентов уверен, что хочу играть профессионально".



"Он был счастлив, но сказал: "Ты уверен? Это очень тяжело. Ты понимаешь?" Он сказал мне, насколько будет сложно — психологически и физически. Я сказал, что это не имеет значения — я знал, что могу играть в футбол и делать всех счастливыми. Он очень гордится мной, и без него меня бы здесь не было".



"Он дал мне правильное отношение, помог во многих вещах. Он все еще живет со мной и приходит на каждую домашнюю игру. После матчей мы говорим о некоторых плохих ситуациях, а также о положительных вещах и о том, что я могу делать лучше".



"Для меня он и футбольный тренер, и отец — наставник, который дает советы всякий раз, когда он видит, что может мне чем-то помочь. Но окончательное решение всегда принимаю я".



Когда вышла колонка об отце Сона в сообществе болельщиков "Тоттенхэма", она наделала много шума в Южной Корее, где любую информацию о корейском форварде получают множество фанатов. Автор колонки Эвери Фалмер даже предложил "Тоттенхэму" принять на работу отца Сона в качестве тренера, так как его преподавательская этика и футбольная философия могли бы быть полезны клубу не только применительно к Сону.



Несмотря на протесты со стороны Сона-младшего, говорящего о том, что он "не знаменит", на самом деле он является самым узнаваемым азиатским футболистом в мире и суперзвездой в Южной Корее, где ему часто приходится скрывать личность, когда он встречается с друзьями и семьей.



Он не осуждает своих соотечественников и не избегает внимания, когда это не мешает ему общаться с родными, но популярность Сона по-настоящему шокировала его одноклубников еще в Германии, когда его карьера была только на взлете. Робби Крузе, бывший одноклубник по "Байеру", сказал: "Мы отправились в Южную Корею в предсезонное турне и были поражены, насколько большой популярностью пользуется там Сон. Мы пошли в торговый центр и там его ждали 30 000 человек! Ему прогуливаться там по улицам непросто".



Сон: "Летом, когда я еду домой, я ношу кепки и солнцезащитные очки. Когда меня узнают, я, конечно, счастлив, но это может быть немного опасно — не для меня, а для окружающих меня людей".



Сону комфортно в Европе, и он оказался очень адаптируемым — тоже во многом благодаря подготовке, которую провел отец. Когда он прибыл в "Гамбург", то решил, что Сон Хен Мин — это слишком сложно для европейцев, и предложил называть его Сонни — прозвище быстро приклеилось к нему, и теперь он считает странным, когда его называют полным именем.



Сон Хен Мин — состоявшаяся звезда европейского футбола и ценнейший кадр для "Тоттенхэма". В противостоянии с "Манчестер Сити" именно фактор Сона, идеально подходящего для игры на контратаках, помог "шпорам" пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов. Впереди дуэль с "Аяксом", где именно Сон будет лидером атак в отсутствие Харри Кейна (пускай только в ответно матче, ведь на первый он дисквалифицирован), и с тем уровнем игры, который демонстрирует южнокореец, нет причин переживать по поводу травмы Харри. Сезон, который был очень похож на провальный, внезапно может стать самым успешным в современной истории лондонского клуба, если "Тоттенхэм" сможет пробиться в финал Лиги Чемпионов.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru