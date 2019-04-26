Гвардиола: "Сити" и "Ливерпуль" заслуживают титула"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что и его подопечные, и "Ливерпуль" одинаково заслуживают титула, и проигравшая команда не должна будет ни о чем жалеть.

Даже если к концу сезона "Ливерпуль" наберет колоссальные 97 очков, этого может оказаться недостаточно для чемпионства в Премьер-Лиге — у "Сити" есть возможность финишировать с 98 баллами.



После победы 0:2 над "Манчестер Юнайтед" и возвращения на вершину таблицы Гвардиола выразил восхищение тем, каким образом проводят этот сезон два претендента на титул.



"Мы и "Ливерпуль" в равной степени заслуживаем титула. Команда, которая проиграет, не должна будет ни о чем жалеть, потому что она выложилась без остатка".



"Обычно после такого рода победы в дерби ты можешь по-максимуму насладиться успехом, однако мы должны сохранять спокойствие".



"Мы должны хорошо подготовиться к трем оставшимся матчам. Важно сохранять спокойствие — мы еще не чемпионы, и впереди три матча. Однако у нас и "Ливерпуля" невероятное количество очков", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.