Сон уверен, что "Тоттенхэм" справится с "Аяксом" без него
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин уверен, что его команда справится с "Аяксом" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов без его помощи.
В следующий вторник, когда на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" будет сыгран первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов, "шпоры" будут лишены не только травмированного Харри Кейна, но и дисквалифицированного Сона, который на предыдущей стадии забил три гола против "Манчестер Сити".
Сон опустошен тем, что пропускает этот домашний матч, но одновременно верит в шансы своей команды.
"Я стараюсь сохранять позитивный настрой, но пропуск этого полуфинального матча так расстраивает меня".
"Я очень комфортно себя чувствую среди этих игроков, поэтому, наблюдая за матчем с трибун, я, наверное, буду нервничать больше, чем если бы я играл".
"Однако я доверяю своей команде, доверю своим игрокам, доверяю этому стадиону, и поэтому я не переживаю".
"В субботу будет более важный матч для меня (против "Вест Хэма"), поэтому я постараюсь выложиться без остатка ради своей команды, чтобы обеспечить нам три очка".
"Я хочу играть в каждом матче. Я наслаждаюсь игрой в футбол и играю с удовольствием, поэтому, конечно, я бы хотел сыграть в этом полуфинале. Это первый полуфинал для этой команды и для меня".
"Как я уже сказал, я расстроен, но мне не терпится увидеть этот невероятный матч на нашем новом стадионе. Думаю, я получу от него удовольствие", — цитирует Сона Sky Sports.
25.04.2019 23:00
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Последние комментарии:
Без Сона тяжко будет против Аякса ..одна надежда на Эриксона остается
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так Аякс их пройдет.
льеренте, моура, янсен - не те игроки чтоб бодаться.
Алли и Эриксен не всесильны
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а может и нет
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Справимся. Куда обиднее было бы получить карточку в полуфинале и пропустить финал. А так еще в ответке у нас будет козырь. Ценный козырь. Аякс не будет знать как противодействовать нашему корейцу.
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Есть второй матч.
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Грузимся на аякс. Епта
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