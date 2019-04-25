Сон уверен, что "Тоттенхэм" справится с "Аяксом" без него

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин уверен, что его команда справится с "Аяксом" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов без его помощи.

В следующий вторник, когда на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" будет сыгран первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов, "шпоры" будут лишены не только травмированного Харри Кейна, но и дисквалифицированного Сона, который на предыдущей стадии забил три гола против "Манчестер Сити".

Сон опустошен тем, что пропускает этот домашний матч, но одновременно верит в шансы своей команды.

"Я стараюсь сохранять позитивный настрой, но пропуск этого полуфинального матча так расстраивает меня".

"Я очень комфортно себя чувствую среди этих игроков, поэтому, наблюдая за матчем с трибун, я, наверное, буду нервничать больше, чем если бы я играл".

"Однако я доверяю своей команде, доверю своим игрокам, доверяю этому стадиону, и поэтому я не переживаю".

"В субботу будет более важный матч для меня (против "Вест Хэма"), поэтому я постараюсь выложиться без остатка ради своей команды, чтобы обеспечить нам три очка".

"Я хочу играть в каждом матче. Я наслаждаюсь игрой в футбол и играю с удовольствием, поэтому, конечно, я бы хотел сыграть в этом полуфинале. Это первый полуфинал для этой команды и для меня".

"Как я уже сказал, я расстроен, но мне не терпится увидеть этот невероятный матч на нашем новом стадионе. Думаю, я получу от него удовольствие", — цитирует Сона Sky Sports.


Метки Аякс, Лига Чемпионов, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 688

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  1. aliluya-nn 26.04.2019 00:26 # aliluya-nn
    Без Сона тяжко будет против Аякса ..одна надежда на Эриксона остается

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  2. superperez101 25.04.2019 23:55 # superperez101
    так Аякс их пройдет.
    льеренте, моура, янсен - не те игроки чтоб бодаться.
    Алли и Эриксен не всесильны

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  3. manutd-20champ 25.04.2019 23:32 # manutd-20champ
    а может и нет

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  4. ray-black 25.04.2019 23:32 # ray-black
    Справимся. Куда обиднее было бы получить карточку в полуфинале и пропустить финал. А так еще в ответке у нас будет козырь. Ценный козырь. Аякс не будет знать как противодействовать нашему корейцу.

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  5. noi39 25.04.2019 23:23 # noi39
    Есть второй матч.

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  6. tot35 25.04.2019 23:11 # tot35
    Грузимся на аякс. Епта

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