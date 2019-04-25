Сон уверен, что "Тоттенхэм" справится с "Аяксом" без него

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин уверен, что его команда справится с "Аяксом" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов без его помощи.

В следующий вторник, когда на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" будет сыгран первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов, "шпоры" будут лишены не только травмированного Харри Кейна, но и дисквалифицированного Сона, который на предыдущей стадии забил три гола против "Манчестер Сити".



Сон опустошен тем, что пропускает этот домашний матч, но одновременно верит в шансы своей команды.



"Я стараюсь сохранять позитивный настрой, но пропуск этого полуфинального матча так расстраивает меня".



"Я очень комфортно себя чувствую среди этих игроков, поэтому, наблюдая за матчем с трибун, я, наверное, буду нервничать больше, чем если бы я играл".



"Однако я доверяю своей команде, доверю своим игрокам, доверяю этому стадиону, и поэтому я не переживаю".



"В субботу будет более важный матч для меня (против "Вест Хэма"), поэтому я постараюсь выложиться без остатка ради своей команды, чтобы обеспечить нам три очка".



"Я хочу играть в каждом матче. Я наслаждаюсь игрой в футбол и играю с удовольствием, поэтому, конечно, я бы хотел сыграть в этом полуфинале. Это первый полуфинал для этой команды и для меня".



"Как я уже сказал, я расстроен, но мне не терпится увидеть этот невероятный матч на нашем новом стадионе. Думаю, я получу от него удовольствие", — цитирует Сона Sky Sports.