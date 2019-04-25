FA не накажет "Челси" и "Бернли"
FA решила не наказывать "Челси" и "Бернли" за события, произошедшие в концовке матча Премьер-Лиги в минувший понедельник.
Концовка ничейного матча на "Стэмфорд Бридж" была омрачена стычкой не только игроков, но и тренерских штабов обеих команд. Оппоненты продолжили выяснять отношения после финального свистка — не остался в стороне и защитник "синих" Антонио Рюдигер, не принимавший участия в поединке.
Ранее в четверг FA оштрафовала на 8 тысяч фунтов главного тренера "Челси" Маурицио Сарри за неподобающее поведение. Однако итальянский специалист так и останется единственным, кто понесет наказание по итогам этого матча.
По информации Daily Mail, Ассоциация решила не выдвигать обвинений двум клубам в потере контроля над своими игроками, а также оставила без внимания жалобу "синих" по поводу прозвучавших со скамейки "Бернли" оскорблений в адрес Сарри.
25.04.2019 22:00
Просмотров: 305
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Береги значит не при делах как бы
Некрасивая ситуация
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий