Клопп прокомментировал непопадание Салаха в Команду Года

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на непопадание своего нападающего Мохамеда Салаха в символическую сборную Премьер-Лиги этого сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Напомним, в прошлом сезоне Салах не только стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, но и был признан Игроком Года по версии PFA.



В этой кампании Мохамед помогает "Ливерпулю" сражаться за титул, а сам вместе с Серхио Агуэро возглавляет бомбардирскую гонку.



Однако 26-летний египтянин остался вне финального шорт-листа PFA на звание Игрока Года, а также не попал в символическую сборную сезона 2018/19. По мнению Клоппа, это несправедливо.



"То, что четверо наших игроков оказались в символической сборной, производит впечатление и является совершенно заслуженным. Но лично для меня Команда Года — это моя команда. С моей точки зрения, мы могли бы быть представлены в символической сборной еще четырьмя, пятью, шестью или семью игроками".



"Все они проводят выдающийся сезон, однако решение принимают игроки Премьер-Лиги. Попадание в эту сборную защитником является еще более особенными, потому что защитники — это те, против кого ты играешь и против кого ты не чувствуешь себя комфортно".



"Это классно и заслуженно, но мне кажется, Мохамед тоже заслуживал туда попасть, он снова в числе лучших бомбардиров Премьер-Лиги".



"Джини (Вейналдум) проводит невероятный сезон, а если бы они голосовали сегодня, то, наверное, включили бы в сборную и Хендо (Хендерсона). Но нам нужно смириться, потому что так решили игроки. Мы очень рады за своих парней", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Также Юрген заверил, что Салах будет готов к матчу против "Хаддерсфилда" в пятницу, хотя в минувший вторник побывал в Нью-Йорке на торжественном вечере журнала TIME, который включил Мохамеда в список 100 самых влиятельных людей планеты.



"В наши дни путешествия более не являются проблемой. Проблема возникла бы, если бы его машина сломалась, и ему пришлось возвращаться оттуда пешком!"



"Он пропустил одну тренировку. Сегодня он уже занимался, и все в порядке. Я видел несколько фотографий, и он выглядел великолепно в своем смокинге. Вау".



"Он встретился с кучей знаменитых людей. Мисс Таргариен, кажется? Она тоже там была. Если бы он сказал мне, я бы поехал с ним! Это было очень интересно, но теперь он уже вернулся", — добавил Клопп.