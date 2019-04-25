"Юнайтед" задумывается о покупке Ришарлисона

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон пополнил список потенциальных трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

На прошлой неделе Ришарлисон забил свой 13-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, как раз огорчив "Юнайтед" и поспособствовав убедительной победе "ирисок" над командой Оле Гуннара Сульшера со счетом 4:0.



Теперь, утверждает The Telegraph, Сульшер хочет видеть Ришарлисона в своем коллективе. Оле Гуннара привлекает способность 21-летнего бразильца играть по всему фронту нападения.



Однако ради Ришарлисона "Юнайтед" придется крупно раскошелиться. Сами "ириски" приобрели игрока лишь прошлым летом у "Уотфорда" по сделке, стоимость которой за счет бонусов может доходить до 50 миллионов фунтов.



Добавим, ранее в этом сезоне Ришарлисона, который уже успел заявить о себе в сборной Бразилии, также сватали в "Ливерпуль", "Барселону" и "Милан".