"Юнайтед" задумывается о покупке Ришарлисона
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон пополнил список потенциальных трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.
На прошлой неделе Ришарлисон забил свой 13-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, как раз огорчив "Юнайтед" и поспособствовав убедительной победе "ирисок" над командой Оле Гуннара Сульшера со счетом 4:0.
Теперь, утверждает The Telegraph, Сульшер хочет видеть Ришарлисона в своем коллективе. Оле Гуннара привлекает способность 21-летнего бразильца играть по всему фронту нападения.
Однако ради Ришарлисона "Юнайтед" придется крупно раскошелиться. Сами "ириски" приобрели игрока лишь прошлым летом у "Уотфорда" по сделке, стоимость которой за счет бонусов может доходить до 50 миллионов фунтов.
Добавим, ранее в этом сезоне Ришарлисона, который уже успел заявить о себе в сборной Бразилии, также сватали в "Ливерпуль", "Барселону" и "Милан".
25.04.2019 20:10
Просмотров: 405
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сука не дай бог, блять, это же Бебе на медиуме
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий