Победа "Сити" в дерби Манчестера не удивила Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что его не удивила победа "Манчестер Сити" в дерби над "Манчестер Юнайтед".

Еще недавно "Юнайтед" виделся наиболее реальным соперником, чтобы отобрать очки у "горожан" в концовке сезона и, таким образом, лишить их инициативы в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



Однако "Сити" уверенно победил на "Олд Траффорд" со счетом 0:2 и сделал большой шаг к титулу. Такое развитие событий не удивляет и не огорчает Клоппа.



"Я не нервничал. Все случилось именно так, как я и ожидал. "Юнайтед" очень хорошо играл в первом тайме, но в данный момент им они не могут выстоять против "Сити" все 90 минут".



"Сити" должен был выигрывать этот матч, если бы не случилось чего-нибудь странного, поэтому я не был удивлен и не нервничал. Я был совершенно спокоен".



"У нас все хорошо, и точка еще не поставлена. Это не так, что прошлый вечер был последним матчем сезона. Это был очередной матч, который "Сити" заслуженно выиграл".



"Если мы выиграем свои матчи, развязка наступит в последнем туре. А там все решат нервы, поэтому посмотрим. До тех пор нам нужно побеждать".



"Если этих побед будет достаточно, значит хорошо. Если нет, это все равно хороший первый шаг. Наше развитие не остановится после заключительного тура".



"Мы хотим быть чемпионами, но если этого не случится, это не будет означать, что все было напрасно", — сообщил Клопп Sky Sports.