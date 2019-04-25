Сарри оштрафован на 8 тысяч фунтов
Наставник "Челси" Маурицио Сарри был оштрафован на 8 тысяч фунтов за неподобающее поведение в концовке матча Премьер-Лиги против "Бернли" в понедельник вечером.
В концовке ничейного матча на "Стэмфорд Бридж" (2:2) нервы вскипели не только на поле, но и у бровки. Пытаясь вступиться за своего полузащитника Матео Ковачича, которого окружили игроки соперника, Сарри покинул свою техническую зону и был удален рефери Кевином Френдом.
60-летний Сарри явно не совладал с эмоциями из-за затяжек соперником времени, а также из-за оскорблений, что прозвучали в его адрес со скамейки "бордовых" — по информации Daily Mail, Маурицио несколько раз назвали "дерьмовым итальянцем", и сейчас эту жалобу рассматривает FA.
Так или иначе, но свою вину Маурицио признал, а сегодня понес стандартное наказание в виде штрафа на 8 тыс. фунтов.
25.04.2019 19:30
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Последние комментарии:
это ему прощальный поклон
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С такими темпами окончательно перейдёт на кожаные сиги.
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Сарри, що с епалом?
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Легко отделался можно сказать испугом
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