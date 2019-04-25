Сарри оштрафован на 8 тысяч фунтов

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри был оштрафован на 8 тысяч фунтов за неподобающее поведение в концовке матча Премьер-Лиги против "Бернли" в понедельник вечером.

В концовке ничейного матча на "Стэмфорд Бридж" (2:2) нервы вскипели не только на поле, но и у бровки. Пытаясь вступиться за своего полузащитника Матео Ковачича, которого окружили игроки соперника, Сарри покинул свою техническую зону и был удален рефери Кевином Френдом.

60-летний Сарри явно не совладал с эмоциями из-за затяжек соперником времени, а также из-за оскорблений, что прозвучали в его адрес со скамейки "бордовых" — по информации Daily Mail, Маурицио несколько раз назвали "дерьмовым итальянцем", и сейчас эту жалобу рассматривает FA.

Так или иначе, но свою вину Маурицио признал, а сегодня понес стандартное наказание в виде штрафа на 8 тыс. фунтов.


Метки FA, Бернли, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2019 19:30

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  1. osivori 25.04.2019 20:40 # osivori
    это ему прощальный поклон

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  2. electric 25.04.2019 19:54 # electric
    С такими темпами окончательно перейдёт на кожаные сиги.

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  3. staryi-eblan 25.04.2019 19:40 # staryi-eblan
    Сарри, що с епалом?

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  4. chebrec 25.04.2019 19:35 # chebrec
    Легко отделался можно сказать испугом

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