"Арсенал" может побороться за Андре Гомеша

Андре Гомеш "Арсенал" задумывается о том, чтобы вступить борьбу за полузащитника Андре Гомеша.

Напомним, этот сезон Гомеш проводит у "ирисок" лишь на правах аренды, а его трансфером по-прежнему владеет "Барселона".

25-летний португалец хорошо проявляет себя в Премьер-Лиге. "Эвертон" уже обозначил свое желание сохранить Гомеша, а затем в прессе появились слухи об интересе к Андре со стороны "Тоттенхэма".

По информации ESPN, еще одним претендентом на Гомеша обещает стать "Арсенал". Главный тренер "канониров" Унаи Эмери видит в Андре подходящую замену для Аарона Рэмси, который направляется в "Ювентус".

Ожидается, что "Барселона" не будет стоять на пути у Гомеша и согласится на компенсацию порядка 26 миллионов фунтов.


Метки Арсенал, Барселона, Гомеш, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2019 19:15

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  1. ganfreeman 25.04.2019 20:26 # ganfreeman
    Опять полузащитник и то днищенский. Где защитники, але, дырявые, где защитники?

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  2. wolfsmensch 25.04.2019 19:48 # wolfsmensch
    он и в Эвертоне не особо блещет-то

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  3. redwhitegun 25.04.2019 19:28 # redwhitegun
    Омг, зачем нам это днище? Он же нулевой абсолютно...

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