"Арсенал" может побороться за Андре Гомеша

"Арсенал" задумывается о том, чтобы вступить борьбу за полузащитника Андре Гомеша.

Напомним, этот сезон Гомеш проводит у "ирисок" лишь на правах аренды, а его трансфером по-прежнему владеет "Барселона".



25-летний португалец хорошо проявляет себя в Премьер-Лиге. "Эвертон" уже обозначил свое желание сохранить Гомеша, а затем в прессе появились слухи об интересе к Андре со стороны "Тоттенхэма".



По информации ESPN, еще одним претендентом на Гомеша обещает стать "Арсенал". Главный тренер "канониров" Унаи Эмери видит в Андре подходящую замену для Аарона Рэмси, который направляется в "Ювентус".



Ожидается, что "Барселона" не будет стоять на пути у Гомеша и согласится на компенсацию порядка 26 миллионов фунтов.