"Арсенал" может побороться за Андре Гомеша
"Арсенал" задумывается о том, чтобы вступить борьбу за полузащитника Андре Гомеша.
Напомним, этот сезон Гомеш проводит у "ирисок" лишь на правах аренды, а его трансфером по-прежнему владеет "Барселона".
25-летний португалец хорошо проявляет себя в Премьер-Лиге. "Эвертон" уже обозначил свое желание сохранить Гомеша, а затем в прессе появились слухи об интересе к Андре со стороны "Тоттенхэма".
По информации ESPN, еще одним претендентом на Гомеша обещает стать "Арсенал". Главный тренер "канониров" Унаи Эмери видит в Андре подходящую замену для Аарона Рэмси, который направляется в "Ювентус".
Ожидается, что "Барселона" не будет стоять на пути у Гомеша и согласится на компенсацию порядка 26 миллионов фунтов.
25.04.2019 19:15
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Опять полузащитник и то днищенский. Где защитники, але, дырявые, где защитники?
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он и в Эвертоне не особо блещет-то
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Омг, зачем нам это днище? Он же нулевой абсолютно...
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