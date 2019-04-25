Клопп опроверг слухи об интересе "Ливерпуля" к Инсинье

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг слухи об интересе своего клуба к нападающему "Наполи" Лоренцо Инсинье.

В четверг в прессе появились слухи, что мерсисайдский клуб лидирует в борьбу за Инсинье и может заплатить 60 миллионов фунтов за 27-летнего итальянца.



Однако на своей пресс-конференции Клопп выступил с опровержением, а также сообщил, что "красные" планируют провести летнее трансферное окно относительно скромно.



"Мы не будем покупать Лоренцо Инсинье. Он очень хороший игрок, но у него, полагаю, есть долгосрочный контракт с "Наполи", и мы даже не будем пытаться".



"Чем лучше становится твоя команда, тем сложнее ее сделать лучше, но это хороший знак. Мы совершаем здесь трансферы не для того, чтобы удивлять людей, а для того, чтобы в самом деле становится сильнее. Лучше всего становиться сильнее через тренировки, и если затем у тебя есть возможность кого-нибудь купить, то купи".



"Наша команде вполне сбалансирована. Мы не будем раскрывать свои планы на публику, но, вероятно, это будет не самое громкое окно в истории "Ливерпуля". Вы удивились бы, скажи я наоборот. Наши глаза всегда открыты, мы всегда в поисках", — цитирует Клоппа Sky Sports.