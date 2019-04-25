Роуз: "Жизненно важно сохранить Эриксена"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз считает, что его клубу жизненно важно сохранить плеймейкера Кристиана Эриксена.

Вот уже несколько месяцев "шпоры" пытаются склонить Эриксена к новому контракту, но безуспешно, а его действующий по-прежнему истекает в конце следующего сезона.



Ранее на текущей неделе главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оптимистично оценил шансы своего клуба сохранить игрока сборной Дании, а Роуз лишь напомнил "шпорам", насколько важен Эриксен.



"Естественно, для нас жизненно важно сохранить его. Если вы посмотрите на те пять лет, что работает здесь наш тренер, то Кристиан сыграл большинство матчей в этот период, и это говорит о многом".



"Когда Кристиан не играет, люди говорят, что без него мы не те. Он все связывает воедино. Парни в раздевалке доверяют людям наверху и надеются, что эти люди договорятся с ним о новом контракте".



"У нас прочный фундамент во всех областях. У нас есть тренировочная база, новый стадион, армия фанатов, игроки. Однако не только это привлекает игроков и убеждает их остаться. Мы просто должны довериться людям наверху, чтобы они поступили так, как считают правильным для клуба".



"Мы знаем, что наш тренер — победитель. Он требует максимум от нас и тоже хочет что-нибудь выиграть. Важно, чтобы в следующем сезоне каждый был на одной волне", — цитирует Роуза Sky Sports.