Сульшер поддержал Де Хеа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил поддержку Давиду Де Хеа после очередного невыразительного матча в исполнении испанского голкипера.

Накануне вечером против "Манчестер Сити" Де Хеа не смог предотвратить голы Бернарду Силвы и Лероя Сане, оба раза позволяя соперникам поразить свой ближний угол.



Таким образом, Давид продлил свою неудачную серию. Как и вся команда, в последние недели 28-летний испанец не блещет, что многие связывают с его непростой контрактной ситуацией. Однако Сульшер отказывается критиковать подопечного.



"Думаю, Давид совершил ряд потрясающих сейвов сегодня вечером. Давид установил высокие стандарты свой игрой, и сейчас он очень упорно работает, чтобы прибавить. Это ежедневная цель для каждого".



"Когда мы переживаем такого рода периоды, нам просто нужно сплотиться, засучить рукава и быть уверенными, что мы не будем совершать никаких поспешных и глупых действий. Нужно продолжать работать сообща, потому что мы обязаны отреагировать и дать бой в воскресенье", — цитирует Сульшера официальный веб-сайт "Юнайтед".



Добавим, что у Де Хеа по-прежнему остается только один год по действующему контракту, а переговоры о новой сделке находятся в тупике. По информации Daily Mail, "Реал" все еще хочет купить своего соотечественника, несмотря на спад в его игре.