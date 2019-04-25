Лукаку: "Мечтаю выступать в Серии А"
Вслед за своим агентом, и сам Ромелу Лукаку заявил о своем желании "рано или поздно" попробовать себя в Серии А.
С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Лукаку перестал быть основным центральным нападающим команды, проигрывая конкуренцию на этой позиции Маркусу Рэшфорду.
Еще в начале апреля агент бельгийца Федерико Пасторелло усомнился в перспективах своего клиента на "Олд Траффорд", допустив переезд Ромелу в итальянский чемпионат уже грядущим летом.
А теперь и сам 25-летний Лукаку, который не забивает уже семь матчей подряд, дал понять, что его отношения с "Юнайтед" могут скоро закончиться.
"Выступать в Серии А — это моя мечта, я действительно об этом мечтаю. Надеюсь, я смогут там поиграть рано или поздно, хотя в данный момент я сосредоточен на "Юнайтед", — сообщил Лукаку Sky Italia.
Добавим, что в 2017 году Лукаку обошелся "Юнайтед" в 75 миллионов фунтов. С тех пор Ромелу забил 42 гола в 95 матчах за "дьяволов".
25.04.2019 15:00
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