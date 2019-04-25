Лукаку: "Мечтаю выступать в Серии А"

Вслед за своим агентом, и сам Ромелу Лукаку заявил о своем желании "рано или поздно" попробовать себя в Серии А.

С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Лукаку перестал быть основным центральным нападающим команды, проигрывая конкуренцию на этой позиции Маркусу Рэшфорду.



Еще в начале апреля агент бельгийца Федерико Пасторелло усомнился в перспективах своего клиента на "Олд Траффорд", допустив переезд Ромелу в итальянский чемпионат уже грядущим летом.



А теперь и сам 25-летний Лукаку, который не забивает уже семь матчей подряд, дал понять, что его отношения с "Юнайтед" могут скоро закончиться.



"Выступать в Серии А — это моя мечта, я действительно об этом мечтаю. Надеюсь, я смогут там поиграть рано или поздно, хотя в данный момент я сосредоточен на "Юнайтед", — сообщил Лукаку Sky Italia.



Добавим, что в 2017 году Лукаку обошелся "Юнайтед" в 75 миллионов фунтов. С тех пор Ромелу забил 42 гола в 95 матчах за "дьяволов".