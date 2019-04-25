Лукаку: "Мечтаю выступать в Серии А"

Ромелу Лукаку Вслед за своим агентом, и сам Ромелу Лукаку заявил о своем желании "рано или поздно" попробовать себя в Серии А.

С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Лукаку перестал быть основным центральным нападающим команды, проигрывая конкуренцию на этой позиции Маркусу Рэшфорду.

Еще в начале апреля агент бельгийца Федерико Пасторелло усомнился в перспективах своего клиента на "Олд Траффорд", допустив переезд Ромелу в итальянский чемпионат уже грядущим летом.

А теперь и сам 25-летний Лукаку, который не забивает уже семь матчей подряд, дал понять, что его отношения с "Юнайтед" могут скоро закончиться.

"Выступать в Серии А — это моя мечта, я действительно об этом мечтаю. Надеюсь, я смогут там поиграть рано или поздно, хотя в данный момент я сосредоточен на "Юнайтед", — сообщил Лукаку Sky Italia.

Добавим, что в 2017 году Лукаку обошелся "Юнайтед" в 75 миллионов фунтов. С тех пор Ромелу забил 42 гола в 95 матчах за "дьяволов".


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1046

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 25.04.2019 15:59 # thegodfather
    пхахах сука, самый убогий чемпик из 4 топовых

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  2. ofori-twumasi 25.04.2019 15:41 # ofori-twumasi
    Сейчас у него изо рта мухи повылетают, как в фильме "Зеленая миля".

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  3. chebrec 25.04.2019 15:37 # chebrec
    В Милан форма как раз подойдет

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  4. selfish 25.04.2019 15:27 # selfish
    Обезьяны - четверорукие млекопитающие, наиболее близкие к человеку по строению тела и происхождению, в широком смысле - все представители отряда приматов (Primates)

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  5. loveunited89 25.04.2019 15:26 # loveunited89
    Неповоротливая лукака

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  6. suddenly 25.04.2019 15:21 # suddenly
    В Премьер-лиге дно, в Италии будет зажигать.

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  7. lambert757 25.04.2019 15:19 # lambert757
    Скатертью дорожка

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  8. dalas91 25.04.2019 15:19 # dalas91
    Картинка зачет!

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