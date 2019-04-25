Хадсон-Одои остается целью для "Баварии"

Вингер Челси" Каллум Хадсон-Одои остается трансферной целью для "Баварии", несмотря на серьезную травму.

В минувший понедельник против "Бернли" 18-летний Хадсон-Одои надорвал ахиллово сухожилие, а уже спустя сутки перенес операцию.



"Синие" не называют сроков возвращения Каллума в строй, однако, учитывая характер повреждения, можно предположить, что юный англичанин рискует пропустить даже начало следующего сезона.



Казалось бы, эта травма заставит "Баварию" завершить свой интерес к Хадсон-Одои, которого она пыталась приобрести в январе, предлагая "Челси" в качестве компенсации 35 миллионов фунтов.



Однако президент чемпионов Бундеслиги Ули Хенесс дал понять, что игрок с истекающим через год контрактом остается среди целей его клуба.



"Наш председатель совета директоров и спортивный директор говорили, что он (Хадсон-Одои) интересный игрок. Полагаю, мы продолжаем думать об этом. Однако он едва побывал на операционном столе, поэтому сейчас нет смысла комментировать это", — цитирует Хенесса Evening Standard.