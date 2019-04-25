Невилл: "Погба не хочет оставаться в "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что полузащитник Поль Погба превратился в огромную проблему для "Манчестер Юнайтед" и просто не хочет оставаться в клубе.

В последние недели игра Погба резко пошла на спад, что совпало с появлением слухов об интересе к Полю со стороны "Реала".



По мнению Невилла, за этим стоит агент 26-летнего француза Мино Райола, под влиянием которого Погба перестал чувствовать себя счастливым в "Юнайтед" и уже готов паковать чемоданы.



"Думаю, он игрок мирового уровня. Я просто не думаю, что он хочет здесь оставаться. И это проблема. Думаю, он поддался влиянию своего агента".



"Два-три месяца назад он демонстрировал блестящую игру за Оле, забив, кажется, 11 голов и отдав семь результативных передач. Но сидя здесь в студии и обсуждая эту блестящую игру Поля Погба против "Ливерпуля" я сказал, что проблемы снова всплывут".



"Мы знаем его агента, мы знаем его влияние на него, а также мы знаем, что друге клубы могут вскружить ему голову. Сейчас он играет именно так, словно ему вскружили голову. Он играет так, словно не сильно хочет здесь быть".



"Когда игрок не хочет быть в клубе, это создает проблему в раздевалке. Уверен, игроки вроде Лингарда, Рэшфорда и Мартиаля косо на него смотрят".



"Если он не чувствует себя в своей тарелке и не готов выкладываться без остатка, это проблема, огромная проблема", — сообщил Невилл в эфире.