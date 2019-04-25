Санчес заработал 75 тысяч фунтов одним касанием мяча
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес совершил одно из самых дорогих касаний в истории футбола, заработав 75 тысяч фунтов, когда дотронулся до снаряда в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что каждое появление Санчеса на поле обходится клубу с "Олд Траффорд" в дополнительные 75 тыс. фунтов, помимо базовой зарплаты.
Проигрывая 0:2 в дерби Манчестера, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер все-таки решился выпустить свою чилийскую звезду на заключительные 12 минут.
Алексис не только никак себя не проявил, но и коснулся мяча лишь единожды — возле центрального круга. После поражения Сульшер резонно предъявил претензии своим нападающим.
"Я озабочен не статистикой, а тем, что мы не забили голы. Сегодня мы прикладывали усилия и создавали моменты, но не использовали их".
"Конечно, нам нужно это улучшить. Я не могу сказать, что мы недостаточно старались, но завершение совершенно точно оставляло желать лучшего", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
25.04.2019 12:20
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Как же замечательно, что есть Юнайтед, который настолько зашкварился своим менеджментом на гооды вперед. Что их сложно будет переплюнуть в будущем )
Мю выводит статус мешка на новый недосягаемый уровень.
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Таким еще Швайни промышлял. Ничего нового
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Красава. Олицетворение нынешнего Юнайтед)
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ЛОЛ. Зашквар 21 века
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Вся суть менеджмента муму Юнайтед, в одной новости
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Прогрессирует пацан. Раньше только со скамейки зарабатывал
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вуахаха
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это прекрасно!
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