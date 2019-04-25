Санчес заработал 75 тысяч фунтов одним касанием мяча

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес совершил одно из самых дорогих касаний в истории футбола, заработав 75 тысяч фунтов, когда дотронулся до снаряда в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что каждое появление Санчеса на поле обходится клубу с "Олд Траффорд" в дополнительные 75 тыс. фунтов, помимо базовой зарплаты.



Проигрывая 0:2 в дерби Манчестера, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер все-таки решился выпустить свою чилийскую звезду на заключительные 12 минут.



Алексис не только никак себя не проявил, но и коснулся мяча лишь единожды — возле центрального круга. После поражения Сульшер резонно предъявил претензии своим нападающим.



"Я озабочен не статистикой, а тем, что мы не забили голы. Сегодня мы прикладывали усилия и создавали моменты, но не использовали их".



"Конечно, нам нужно это улучшить. Я не могу сказать, что мы недостаточно старались, но завершение совершенно точно оставляло желать лучшего", — цитирует Сульшера Daily Mirror.



