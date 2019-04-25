Санчес заработал 75 тысяч фунтов одним касанием мяча

Алексис Санчес и Маттео Дармиан Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес совершил одно из самых дорогих касаний в истории футбола, заработав 75 тысяч фунтов, когда дотронулся до снаряда в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что каждое появление Санчеса на поле обходится клубу с "Олд Траффорд" в дополнительные 75 тыс. фунтов, помимо базовой зарплаты.

Проигрывая 0:2 в дерби Манчестера, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер все-таки решился выпустить свою чилийскую звезду на заключительные 12 минут.

Алексис не только никак себя не проявил, но и коснулся мяча лишь единожды — возле центрального круга. После поражения Сульшер резонно предъявил претензии своим нападающим.

"Я озабочен не статистикой, а тем, что мы не забили голы. Сегодня мы прикладывали усилия и создавали моменты, но не использовали их".

"Конечно, нам нужно это улучшить. Я не могу сказать, что мы недостаточно старались, но завершение совершенно точно оставляло желать лучшего", — цитирует Сульшера Daily Mirror.

Карта касаний мяча Алексиса Санчеса


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2019 12:20

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Последние комментарии:




  1. highneken 25.04.2019 13:45 # highneken
    Как же замечательно, что есть Юнайтед, который настолько зашкварился своим менеджментом на гооды вперед. Что их сложно будет переплюнуть в будущем )
    Мю выводит статус мешка на новый недосягаемый уровень.

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  2. vyrentz 25.04.2019 13:41 # vyrentz
    Таким еще Швайни промышлял. Ничего нового

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  3. iceteam 25.04.2019 13:35 # iceteam
    Красава. Олицетворение нынешнего Юнайтед)

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  4. botan1k 25.04.2019 13:33 # botan1k
    ЛОЛ. Зашквар 21 века

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  5. beatboy 25.04.2019 13:30 # beatboy
    Вся суть менеджмента муму Юнайтед, в одной новости

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  6. januzaj00 25.04.2019 12:33 # januzaj00
    Прогрессирует пацан. Раньше только со скамейки зарабатывал

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  7. reams 25.04.2019 12:32 # reams
    вуахаха

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  8. mixmaster 25.04.2019 12:26 # mixmaster
    это прекрасно!

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