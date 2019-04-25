Объявлена символическая сборная Премьер-Лиги по версии PFA

Поль Погба Ассоциация профессиональных футболистов назвала состав символической сборной сезона Премьер-Лиги 2018/19.

К удивлению некоторых, место в Команде Года нашлось для полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который невыразительно начинал сезон и так же невыразительно его завершает, но посередине демонстрировал действительно классный футбол. Зато остались за бортом Эден Азар, Мохамед Салах, Харри Кейн.

Все остальные места в символической сборной занимают представители двух претендующих на чемпионство команд в лице "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

При этом "горожане" делегировали в сборную голкипера Эдерсона, защитника Эмерика Лапорта, полузащитников Фернандиньо с Бернарду Силвой, нападающих Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро. А "Ливерпуль" — защитников Энди Робертсона, Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и нападающего Садио Мане.

Добавим, относительно прошлого года только Серхио Агуэро сохранил свое место в символической сборной.

Символическая сборная PFA в сезоне 2018/19


Метки PFA, награды

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3992

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thegodfather 25.04.2019 13:55 # thegodfather
    ебло, то, что лифак много атакует и 1 навес из 10 долетает до цели не делает их топ игроками.

    в обоссаном пернли ты не сделаешь 10 навесом за матч, а сделаешь 1. Но там люди иногда могут и 1 исполнить и зацепитсья за шанс (смотреть матч челси-пернли), а колбасным обрыганам энди"пуляю куда вижу"роберстону и тренту "нихуя не защитник" арнольду нужно 9 раз ебануть по воробушкам, но на 10 они то попадут и колбасные обрыганы будут рады. НУ ясен хуй у них будут передачи, коль лифак много атакует, много забивает и делает за матч много навесов(прострелов) с фланга

    Источник: http://fapl.ru/posts/70317/?c=1#c6870712

    (ответить)

  2. chelsiukpro 25.04.2019 13:52 # chelsiukpro
    Что там делает Фернандинио? А не Канте или Хенда
    Потом почему Сона нету? Вместо Агуеро
    Лапорт?
    Ху.... знает кто это состовляет

    (ответить)

  3. liverpo0ol 25.04.2019 13:50 # liverpo0ol
    Алиссона нет тк он на лежаке пьет мохито а защита работает. Это вам не эдерсон который пропускает по 2-3 гола через матч и отбивает 10 ударов в створ

    Помогите найти жопара и жоржинха

    (ответить)

  4. serikmu 25.04.2019 13:49 # serikmu
    Когда Погба был в форме, был одним из лучших не только в ПЛ, а вообще во всём мире.

    (ответить)

  5. keane16 25.04.2019 13:45 # keane16
    Ну и ладно Робертсон, но Трент этот терпила то чё делает? Где бисака, блеа? Ну и с ляпортя можно проорать, белый рюдигер ска

    (ответить)

  6. keane16 25.04.2019 13:40 # keane16
    Эдерсон, Погба?)) Ору бля

    (ответить)

  7. staryi-eblan 25.04.2019 13:39 # staryi-eblan
    Вместо Мане должен быть Лерой Сане.
    Вместо Погба Эриксен.
    Вместо Арнольда однозначно должен быть Уокер.

    Слишком много абсурда.

    Рs. помогите Клоппу найти Алиссона

    (ответить)

  8. thegodfather 25.04.2019 13:39 # thegodfather
    а почему, играя за халл сити, роберстон сделал всего 2 гп за сезон? как же так, аяяй

    (ответить)

  9. thegodfather 25.04.2019 13:36 # thegodfather
    вообще не понимаю, как можно в сборку года не включить канте и азара, если это объективно лучшие игроки в лиге на своих позициях.
    ну какой нахуй ферна, вы больны?

    (ответить)

  10. iceteam 25.04.2019 13:33 # iceteam
    Де Хеа вообще никакой. Зря Куртуа продали в Реал. Без Де Брюйне и Рэмси игры в центре у "Юнайтед" вообще нет. Погба разочаровал. Надо менять команду!

    (ответить)

  11. beatboy 25.04.2019 13:32 # beatboy
    Что тут блять делает эта ленивая французская обезьяна которая кроме обрезов и голов с пенальти не сделала нихуя за сезон??

    (ответить)

  12. lancerlancer1 25.04.2019 13:31 # lancerlancer1
    чё то гейгуннеров не видать?!?!?! Где вы, oбмудки?

    (ответить)

  13. sellman 25.04.2019 13:29 # sellman
    Чёт по Погба и Фернандиньо вопросы, остальные по делу.
    Да и Азар выдает хороший сезон, лучший по гол+пас.

    крч, сборная так себе, условный МС вынесет 2 или 3:1

    (ответить)

  14. thegodfather 25.04.2019 13:27 # thegodfather
    ладно, чепухи, адекватная сборка, скриньте
    алиссон
    уокер-вандык-ляпорт-трипье
    ериксен-канте-мане
    азар-агуэро-стерлинг


    да да, я мане опустил ниже и это не его позиция и мне поебать

    (ответить)

  15. chr1s8rown 25.04.2019 13:26 # chr1s8rown
    Мне стыдно что вчера болел за позорников

    (ответить)

  16. mikkiynwa 25.04.2019 13:22 # mikkiynwa
    Что в этой сборной делает Ляпорт обоссаный.

    Почему есть Сильва, но нет Азара.

    Просто долбаебы фа

    (ответить)

  17. slash-lfc 25.04.2019 13:22 # slash-lfc
    Когда Месси повозит ваших деревенщин, тогда и посмотрим!

    (ответить)

  18. diablo182 25.04.2019 13:21 # diablo182
    Это уже стало традицией, что почти все места в символической сборной бронируются игроками из команд топ3. Если непредвзято смотреть , то Уан Биссака должен был быть вместо Арнольда(который тоже проводит хороший сезон).

    (ответить)

  19. gavnoed 25.04.2019 13:21 # gavnoed
    Ну, ожидаемо было, что будет немало "топов" от обрыганов. Арнольда и Робертсона можно смело выкидывать.

    При всем уважении к Фернандиньо, вместо него Торрейра должен быть.

    Холдинг в разы сильнее Арнольда и Робертсона.

    Алиссона ожидаемо нет. Даже Лено сильнее бородатого, который тащит лишь из-за того, что в него прямо бьют. Эдерсон сойдет, ладно

    (ответить)

  20. last-chapter 25.04.2019 13:17 # last-chapter
    Эдерсон??? Погба???

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: