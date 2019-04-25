Объявлена символическая сборная Премьер-Лиги по версии PFA
Ассоциация профессиональных футболистов назвала состав символической сборной сезона Премьер-Лиги 2018/19.
К удивлению некоторых, место в Команде Года нашлось для полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который невыразительно начинал сезон и так же невыразительно его завершает, но посередине демонстрировал действительно классный футбол. Зато остались за бортом Эден Азар, Мохамед Салах, Харри Кейн.
Все остальные места в символической сборной занимают представители двух претендующих на чемпионство команд в лице "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".
При этом "горожане" делегировали в сборную голкипера Эдерсона, защитника Эмерика Лапорта, полузащитников Фернандиньо с Бернарду Силвой, нападающих Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро. А "Ливерпуль" — защитников Энди Робертсона, Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и нападающего Садио Мане.
Добавим, относительно прошлого года только Серхио Агуэро сохранил свое место в символической сборной.
25.04.2019 12:00
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Последние комментарии:
ебло, то, что лифак много атакует и 1 навес из 10 долетает до цели не делает их топ игроками.
в обоссаном пернли ты не сделаешь 10 навесом за матч, а сделаешь 1. Но там люди иногда могут и 1 исполнить и зацепитсья за шанс (смотреть матч челси-пернли), а колбасным обрыганам энди"пуляю куда вижу"роберстону и тренту "нихуя не защитник" арнольду нужно 9 раз ебануть по воробушкам, но на 10 они то попадут и колбасные обрыганы будут рады. НУ ясен хуй у них будут передачи, коль лифак много атакует, много забивает и делает за матч много навесов(прострелов) с фланга
Источник: http://fapl.ru/posts/70317/?c=1#c6870712
(ответить)
Что там делает Фернандинио? А не Канте или Хенда
Потом почему Сона нету? Вместо Агуеро
Лапорт?
Ху.... знает кто это состовляет
(ответить)
Алиссона нет тк он на лежаке пьет мохито а защита работает. Это вам не эдерсон который пропускает по 2-3 гола через матч и отбивает 10 ударов в створ
Помогите найти жопара и жоржинха
(ответить)
Когда Погба был в форме, был одним из лучших не только в ПЛ, а вообще во всём мире.
(ответить)
Ну и ладно Робертсон, но Трент этот терпила то чё делает? Где бисака, блеа? Ну и с ляпортя можно проорать, белый рюдигер ска
(ответить)
Эдерсон, Погба?)) Ору бля
(ответить)
Вместо Мане должен быть Лерой Сане.
Вместо Погба Эриксен.
Вместо Арнольда однозначно должен быть Уокер.
Слишком много абсурда.
Рs. помогите Клоппу найти Алиссона
(ответить)
а почему, играя за халл сити, роберстон сделал всего 2 гп за сезон? как же так, аяяй
(ответить)
вообще не понимаю, как можно в сборку года не включить канте и азара, если это объективно лучшие игроки в лиге на своих позициях.
ну какой нахуй ферна, вы больны?
(ответить)
Де Хеа вообще никакой. Зря Куртуа продали в Реал. Без Де Брюйне и Рэмси игры в центре у "Юнайтед" вообще нет. Погба разочаровал. Надо менять команду!
(ответить)
Что тут блять делает эта ленивая французская обезьяна которая кроме обрезов и голов с пенальти не сделала нихуя за сезон??
(ответить)
чё то гейгуннеров не видать?!?!?! Где вы, oбмудки?
(ответить)
Чёт по Погба и Фернандиньо вопросы, остальные по делу.
Да и Азар выдает хороший сезон, лучший по гол+пас.
крч, сборная так себе, условный МС вынесет 2 или 3:1
(ответить)
ладно, чепухи, адекватная сборка, скриньте
алиссон
уокер-вандык-ляпорт-трипье
ериксен-канте-мане
азар-агуэро-стерлинг
да да, я мане опустил ниже и это не его позиция и мне поебать
(ответить)
Мне стыдно что вчера болел за позорников
(ответить)
Что в этой сборной делает Ляпорт обоссаный.
Почему есть Сильва, но нет Азара.
Просто долбаебы фа
(ответить)
Когда Месси повозит ваших деревенщин, тогда и посмотрим!
(ответить)
Это уже стало традицией, что почти все места в символической сборной бронируются игроками из команд топ3. Если непредвзято смотреть , то Уан Биссака должен был быть вместо Арнольда(который тоже проводит хороший сезон).
(ответить)
Ну, ожидаемо было, что будет немало "топов" от обрыганов. Арнольда и Робертсона можно смело выкидывать.
При всем уважении к Фернандиньо, вместо него Торрейра должен быть.
Холдинг в разы сильнее Арнольда и Робертсона.
Алиссона ожидаемо нет. Даже Лено сильнее бородатого, который тащит лишь из-за того, что в него прямо бьют. Эдерсон сойдет, ладно
(ответить)
Эдерсон??? Погба???
(ответить)
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