Объявлена символическая сборная Премьер-Лиги по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов назвала состав символической сборной сезона Премьер-Лиги 2018/19.

К удивлению некоторых, место в Команде Года нашлось для полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который невыразительно начинал сезон и так же невыразительно его завершает, но посередине демонстрировал действительно классный футбол. Зато остались за бортом Эден Азар, Мохамед Салах, Харри Кейн.



Все остальные места в символической сборной занимают представители двух претендующих на чемпионство команд в лице "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".



При этом "горожане" делегировали в сборную голкипера Эдерсона, защитника Эмерика Лапорта, полузащитников Фернандиньо с Бернарду Силвой, нападающих Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро. А "Ливерпуль" — защитников Энди Робертсона, Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и нападающего Садио Мане.



Добавим, относительно прошлого года только Серхио Агуэро сохранил свое место в символической сборной.



